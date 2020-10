Recenze Sunwayfoto FL-120: Malý velký parťák pro dokonalé fotky nejen z iPhonu

Doba, kdy jsem si s sebou vozil v autě zrcadlovku s čtveřicí objektivů a asi miliardou různých serepetiček je dávno zamnou. Jednak fotím jen pro zábavu a navíc drtivou většinu fotek nafotím při dovolených. Nechce se mi tedy zabírat další místo v autě nebo v kufru a tak jsem si před časem pořídil kompakt v podobě Leica Q. Najednou mi stačí jeden foťák s jedním objektivem a pouzdro, které při troše snahy strčím do kapsy. Kromě focení na dovolených pak čas od času chci vyfotit něco do recenze, většinou přes zimu a v interiéru.

Právě proto jsem začal hledat světlo, které by mi umožnilo pořídit kvalitní a zejména pak zajímavé fotky i v domácích podmínkách při horším okolním světle. Rozhodně jsem však netoužil po velkých studiových reflektorech nebo nějakých speciálních světlech, která jednak nemám jak využít a jednak je nechci při každé jedné fotce stavět. Zrak mi nakonec padl na miniaturní světlo od společnosti Sunwayfoto, na které jsem našel chválu i od lidí, kteří fotí asi o milion levelů lépe než já.

Sunwayfoto FL-120 je LED světlo velikosti iPhone s integrovanou baterií a možností nastavení jasu a teploty barev. Světlo je svou velikostí téměř 1:1 shodné s velikostí iPhone 11 Pro a celou jeho přední čát tvoří LED diody. Váha je pak oproti telefonu ještě nižší – pouze 150 gramů. Tělo je celé z hliníku a zpracování je na první pohled velmi kvalitní. Jediné, co bych do zpracování vytknul, jsou hliníková tlačítka, která jsou trošku volnější oproti výřezům a pokud se světlem zatřesete, můžete slyšet jejich cvakání. Na zadní straně se kromě loga a symobolů označujících jednotlivá tlačítka nachází také barevný displej. Na něm máte možnost sledovat aktuální nastavneí jasu, teploty barev a výdrže baterie při daném nastavení. Okamžitě tak vidíte, kolik minut dokáže světlo s vaším nastavením svítit. Při nejnižším nastavení 5% jasu je to 928 minut, tedy zhruba 15 hodin a při 100% jasu je to pak jedna hodina. Je však důležité si uvědomit, že téměř nikdy nevyužijete jas přesahující 50 % maximální hodnoty. Jediný připad je v momentě, kdy budete chtít natáčet video nebo fotit větší objekt v naprosté tmě. Na nasvícení menších objektů tak, aby vypadalo světlo dobře na fotce, vám opravdu v 99 % případů bude stačit jas s hodnotou okolo 20 až 25 % z maxima. Důležité je pak podotknout, že světlo podává stejný výkon, ať již máte 1 % baterie nebo 100 % baterie a nestává se, že by se postupně snižoval jas nebo svítivost.

Nabíjení světla probíhá pomocí USB-C konektoru, vedle kterého je k dispozici také klasický USB konektor, díky němuž můžete světlo využít také jako powerbanku s kapacitou 4000 mAh. Celé ovládání probíhá pomocí trojice tlačítek, z nichž jedním přepínáte mezi jasem a teplotou barev a dvojicí dalších pak tyto hodnoty upravujete. Zatímco hodnoty jasu můžete nastavit po jednotkách od 5 % do 100 %, v případě teploty barev nebo-li Kelvinů, které dobře zná každý automobilový detailer, je možnost nastavovat tuto hodnotu po stovkách od 3000k do 5500k. Můžete tak přejít ze skutečně žlutého světla až po naprosto bílé a jasné světlo. Integrovaný difusní filtr se stará o příjemné rozptýlení světla, které díky němu nepůsobí tak ostře.

Světlo má kromě již zmíněných tlačítek a portů také trojici závitů. Dva jsou standardní stativové závity, díky kterým můžete světlo postavit na stativ a třetí závit pak slouží k připevnění speciálního držáku, který je stejně jako USB kabel a plátěné pouzdro součástí balení. Díky držáku pak lze světlo připevnit do sáněk pro blesk u fotoaparátů nebo například přimontovat na mobilní telefon. Samozřejmě můžete světlo používat i bez toho, aniž byste cokoli kamkoli montovali a zkrátka jej podržet nebo položit tam, odkud má svítit na fotografovaný objekt.

Upřímně řečeno, nemá význam srovnávat Sunwayfoto FL-120 s jakýmkoli profesionálním řešením a takové ambice nemá ani sám výrobce. Jedná se o světlo pro lidi jako jsem já, kteří jej využití jednou za 14 dní, mohou si jej zároveň vzít kamkoli s sebou a doma jim nezavazí. Svítivost a veškeré hodnoty včetně zpracování jsou však na takové úrovni, že se rozhodně nemá za co stydět. Pro drtivou většinu domácích fotografů bude světlo bohatě stačit. Pokud pak na focení používáte iPhone, řekl bych, že je to to nejlepší světlo, které si můžete koupit, protože pokud sáhnete po čemkoli lepším, bude již hendikepem nikoli světlo, ale váš telefon. Osobně jsem tedy našel přesně to, co jsem hledal a jsem nad míru spokojen.

Pokud hledáte podobné světlo, které strčíte do batohu a ani nebudete vědět, že jej tam máte a přitom dokáže nasvítit celou místnost nebo detailně menší objekt na stole a přizpůsobit teplotu tak, jak potřebujete, je to skvělá volba. S cenou 2500Kč včetně daně je pak světlo vhodné i pro lidi, kteří jej využijí skutečně jednou za 14 dní a nemusí si investici do dražšího řešení obhajovat tím, že jej využívají den co den.