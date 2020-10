Recenze Huawei FreeBuds Pro: Tvrdá konkurence pro AirPods Pro za atraktivní cenu

V dnešní recenzi se podíváme na nedávno představená sluchátka FreeBuds Pro z dílny Huawei, která jsou mnohými vnímána jakožto tvrdá konkurence pro AirPods Pro od Applu. Ačkoliv vstoupí tato sluchátka oficiálně do prodeje až 19. října, nám se do redakce díky našemu partnerství s Mobil Pohotovostí podařila sehnat již nyní. Jaká tedy novinka v porovnání s AirPods (Pro) je? To se dozvíte v následujících řádcích. Recenze Huawei FreeBuds Pro je tu.

Technické specifikace

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro jsou klasické špunty velmi malých rozměrů určená pro celou řadu aktivit. Jejich srdcem je čip Kirin A1, díky kterému nabízí celou řadu smart funkcí v čele s ANC či obdobou režimu propustnosti z AirPods (o těch si více povíme v další části recenze). Co se týče nabíjení, to je u nich řešeno klasicky skrze nabíjecí pouzdro, které lze nabíjet pomocí USB-C kabelu, potažmo bezdrátově. Pokud by vás pak zajímala verze Bluetoothu, kterou sluchátka využívají k připojení k telefonům, ta je 5.2. Z hlediska kompatibility není problém sluchátka propojit prakticky s čímkoliv, co právě Bluetoothem disponuje – tedy iPhone nevyjímaje. U sluchátek potěší mimo jiné i to, že jsou dostupná hned ve třech barevných variantách – konkrétně v bílé, černé a stříbrné. Ve všech případech si za ně Huawei účtuje 4 990 korun.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zpracování, design a pohodlnost v uších

Za poslední měsíce se stalo již jakousi tradicí, že je většina bezdrátových sluchátek podobá buď klasickým AirPods, nebo AirPods Pro. V případě FreeBuds Pro vás asi nepřekvapí, že se designově více blíží druhému jmenovanému modelu, byť ne nějak extrémně. Abych však byl upřímný, designový odklon od AirPods Pro je zde dle mého spíš na škodu. Vzhled sluchátek se totiž nemusí zamlouvat kvůli trochu netradičnímu spojení zaoblené “hlavy” s hranatou nožkou všem, což můžu potvrdit i za sebe. Na druhou stranu je však potřeba zdůraznit, že hodnocení designu je čistě subjektivní záležitostí, takže si názor na vzhled musí ve výsledku udělat každý sám.

Zatímco design mě osobně příliš neoslovil, zpracování ano. Jen stěží byste u sluchátek hledali jakýkoliv nedodělek či prvek, který by byl vyloženě špatný. Jedinou drobnější výtku bych měl k zadnímu kovovému pantu, pod kterým je plíšek s logem Huawei. Na ten se totiž velmi snadno chytají různé šmouhy, což občas nevypadá úplně hezky. Jedná se ale skutečně spíš o drobnost, za kterou nemá smysl Huawei jakkoliv výrazněji kárat. Kromě zpracování hodnotím velmi kladně i pohodlnost sluchátek v uších. Díky jejich váze, tvaru a možnosti jejich uzpůsobení pomocí silikonových nástavců ve třech velikostních variantách padnou snad do každých uší jako ulité. V uších navíc drží jako přibitá a v mém případě netlačí ani po několika hodinách používání. Není s nimi tedy problém absolvovat dlouhou cestu autem, kdy sluchátka využijete coby handsfree, či trénink v posilovně nebo venku, jelikož vás ani při něm nebudou omezovat – tedy alespoň v mém případě to tak bylo.

Testování

Zajímavé technické specifikace či kvalitní zpracování sice člověka potěší, nejstěžejnější je však ve výsledku stejně to, jak sluchátka fungují a to po všech stránkách – tedy jak z hlediska zvukového projevu, tak ovladatelnosti či módů. Na všechny tyto věci jsem si v uplynulých několika dnech snažil co nejvíce posvítit, abych si na sluchátka následně mohl udělat co možná nejlepší obrázek i v porovnání s AirPods Pro. Ty sice již pěkných pár měsíců používám a jsem s nimi opravdu spokojen, avšak stále si tak nějak trvám na tom, že za cenu, kterou si za ně Apple účtuje, zkrátka nestojí – tedy minimálně ne každému. O to víc mě zajímalo, jak proti nim obstojí konkurent v ceně klasických AirPods. A výsledek?

Začněme u zvuku, který je samozřejmě naprosto nejdůležitější věcí u sluchátek. Ten musím objektivně označit za velmi dobrý a příjemný. Oproti zvuku z AirPods Pro mi přijde možná trochu méně hutný a chybělo mi v něm i větší zvýraznění basů. Ty sice nemůžu v žádném případě označit za vyloženě slabé, ale čekal jsem od nich zkrátka víc – ostatně, už kvůli samotné konstrukci sluchátek. Jelikož se však rozhodně nepovažuji za vyznavače tvrdých basů, osobně bych byl bez problému schopen tento nedostatek sluchátkům odpustit – tím spíš, když ve všech dalších aspektech má očekávání splnila. Jejich zvukový projev je totiž ve výsledku velmi čistý a působí jistě jak při výškách, tak i hloubkách. Samozřejmostí je pak i bezproblémová funkčnost bez jakéhokoliv zkreslení zvuku při nízké nebo naopak vysoké hlasitosti, která je mimochodem opravdu slušná. Kdybych tedy měl Huawei FreeBuds Pro porovnat s AirPods Pro z hlediska zvuku, dal bych jim jen o kousíček horší známku. Je však potřeba zdůraznit, že hodnotím z pozice zcela běžného posluchače “sluchátkové hudby”, nikoliv z pozice audiofila.

Zatímco v případě zvukového projevu Huawei FreeBuds Pro za AirPods Pro zaostala, v módech pro regulaci vnějších zvuků je mírně překonala. Sluchátka nabízí kromě standardního přehrávání celkem tři módy – konkrétně aktivní potlačení okolního hluku, Awareness mode a Voice mode. První zmiňovaný mód funguje jako klasické ANC na AirPods Pro s tím, že zvuky dokáže potlačit skutečně skvěle a vy si tak hudbu vychutnáte o to lépe. Kdybych pak měl mezi sebou u tohoto módu porovnat AirPods a FreeBuds, jasného vítěze bych neurčil. Tomuto souboji by totiž slušela remíza.

Režim Awareness lze zjednodušeně popsat jakožto jablečný režim propustnosti – tedy režim, který vám do zvukovodů propouští venkovní zvuky, díky čemuž z nich sluchátka nemusíte například při krátkých rozhovorech vytahovat. U tohoto módu mě u AirPods Pro celkem štve, že přehrávaný zvuk trochu poničí šuměním. To sice není nikterak velké, ale slyšet zkrátka je, kvůli čemuž si člověk přehrávaný zvuk nevychutná naplno. Toto šumění je bohužel slyšet i u FreeBuds Pro, avšak nepřijde mi tak výrazné jako v případě AirPods. Propouštěné zvuky navíc zní oproti AirPods Pro o něco přirozeněji, z čehož jasně vyplývá, že v tomto směru FreeBuds vyhrála.

Posledním režimem je Voice mode, který by měl pomocí AI analyzovat vnější zvuky a do uší následně propouštět hlasy. V době psaní této recenze však nebyla na iPhonech tato funkce dostupná, jelikož je vázána na aplikaci, která zatím v App Store chybí. V plánu nicméně je, takže pokud vám přijde tato vychytávka zajímavá, dočkáte se jí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče ovládání, i to se poměrně značně podobná tomu z AirPods Pro – je založeno na mačkání nožky sluchátek. Přiznám se, že mi obecně tento typ ovládání příliš nesedí, jelikož mi přijde méně intuitivní než v případě poklepávání u klasických AirPods. Jasně, ani to není dokonalé, ale pokud se jej člověk naučí, vesměs s ním nemá problém. Když se ale oprostím od svých preferencí, hodnotím ovládání FreeBuds Pro jako skutečně povedené. Suverénně největší dojem na mně však zanechala regulace hlasitosti, která se provádí přejížděním prstu po boku nožky sluchátek. Přesně takto si totiž ovládání podobných věcí dlouhodobě představuji a štve mě, že se Apple pro nic takového u svých sluchátek zatím nerozhodl. Jasně, u tohoto typu ovládání hlasitosti nelze počítat s tím, že si úroveň zvuku nastavíte na desetinu decibelu tak, jak chcete. Pro elementární úpravy hlasitosti však tento prvek rozhodně stačí.

Osobně kromě poslechu hudby, podcastů či zvuků z videí využívám bezdrátová sluchátka takřka denně i jako handsfree. Kvalita mikrofonu a zvuku při hovorech mě tedy u FreeBuds Pro velmi zajímala a ve výsledku i potěšila. Hlas volajícího totiž zní ze sluchátek skutečně velmi dobře a co se týče snímání hlasu vašeho, i to je na velmi dobré úrovni. Díky tomu si tak můžete být jisti, že vás protistrana s kvalitními sluchátka (v mém případě se testovalo s AirPods a AirPods Pro) uslyší jasně a zřetelně.

V krátkosti se ještě zastavíme u výdrže baterie. U té výrobce slibuje až 30 hodin v kombinaci s nabíjecím pouzdrem při přehrávání bez jakéhokoliv módu pro okolní zvuky, potažmo na 20 hodin při zapnutém ANC. Právě tuto hodnotu jsem se rozhodl “proklepnout” nejvíce, díky čemuž jsem nyní schopen toto tvrzení potvrdit. Na 20 hodin se totiž skutečně při zapnutém ANC a přehrávání zvuku na zhruba střední hlasitost dostanete – tedy samozřejmě v kombinaci s nabíjecí krabičkou. Bez ní mi sluchátka zvládla hrát +- 4,5 hodiny v závislosti na úrovni hlasitosti, což je doba, kterou uvádí i Huawei. V tomto směru mu tedy lze zcela důvěřovat.

Z předešlých řádků na vás možná působí FreeBuds Pro jako skvělá sluchátka a já vám v tom musím dát za pravdu. Je však potřeba si uvědomit, že ani tak vám nemusí poskytnout takový komfort, jaký byste od nich očekávali. Pokud jste jen majitelem jednoho Apple produktu, potažmo nejste vyznavačem propojenosti více iZařízení, ve výsledku vám u sluchátek nebude chybět asi nic. Pokud však máte stejně jako já rádi propojenost jablečného ekosystému, bude vás trochu štvát, že ta sluchátkům chybí. Je to logické, začlenit je do světa Applu tak, jak jsou začleněny právě AirPods či AirPods Pro, je pro výrobce třetí strany nemožné, jelikož nedisponuje potřebnými softwarovými nástroji a jelikož by bylo k začlenění potřeba i mírně upravit iOS jako takový. Přesto se ale zkrátka nedokážu ubránit pocitu, že je to trochu škoda. Ovládání režimu okolního zvuku přes ovládací centrum, potažmo snadné přepínání mezi jednotlivými Apple produkty by zkrátka potěšilo. Co naplat, že jste sluchátka schopni připojit ke dvěma zařízením najednou či že se u nich stejně jako v případě AirPods automaticky pozastavuje přehrávaný zvuk při vyjmutí z ucha a při opětovném vsunutí se zase spouští. Z hlediska propojenosti se zkrátka kvůli pár detailům na jablečné špunty a pecky nechytají.

Resumé

Přiznám se, že mě sluchátka Huawei FreeBuds Pro velmi mile svou kvalitou překvapila. Jak jsem již psal výše, z designového hlediska sice úplně neoslní, avšak kvalitní zvuk a ovládání jim v žádném případě upřít nelze. Ani spolupráce s iOS není ve výsledku vůbec špatná, byť samozřejmě ne taková jako v případě AirPods. Na druhou stranu však hraje sluchátkům do karet jejich příznivá cena, která se víceméně rovná ceně klasických AirPods. Kdybych tedy měl Huawei FreeBuds Pro zhodnotit pohledem jablíčkáře, hodnotil bych je jako skutečně zajímavou konkurenci AirPods Pro, na které ztrácí jen nepatrně a to navíc ve věcech, za které vlastně ani příliš nemůžou. Pokud bych si pak měl osobně vybrat mezi FreeBuds Pro a klasickými AirPods, nejspíš bych raději sáhl po první variantě, jelikož mi přijde, že toho za svou cenu nabídne o poznání více, nehledě na nedokonalou provázanost s Apple světem.