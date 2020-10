Recenze Yenkee Gemini: Skvělá sluchátka za skvělou cenu

Byť může leckdo namítat, že kabelová sluchátka hrají nejlíp, budoucnost je bezdrátová. Drtivá většina uživatelů raději udělá ústupek v kvalitě zvuku kvůli většímu pohodlí. A co si budeme vykládat, bezdrátová sluchátka rozhodně pohodlná jsou. Trh s tímto příslušenstvím je nesmírně košatý a nepůjde o nadsázku, když řekneme, že každý měsíc vidíme nové a nové modely. Potíž je pak se v tomto prostředí orientovat a koupit ta nejlepší sluchátka za co možná nejlepší cenu. Do rukou se mi dostala sluchátka Yenkee Gemini, která lákají na minimalistický design, hlasitý zvuk a příjemnou cenu. Stojí ale tato sluchátka skutečně za to? Na to se podíváme v dnešní recenzi.

Obsah balení a technické parametry

Nejprve ale jako obvykle k obsahu balení, kterým nebude nikdo překvapen. Nabíjecí pouzdro, dvě sluchátka, manuál a USB-C kabel, který by mohl být rozhodně delší. Na druhou stranu má tlustší a plošší kabel, rozhodně tedy uživateli vydrží o dost déle. Krátce také pohlédneme na technické specifikace. Sluchátka jsou vybavena Bluetooth 5.0 a podporují profily A2DP, AVRCP, HFP a HSP. Dosah je garantován výrobcem až na vzdálenost 15 metrů. Jste-li ale někde na otevřeném prostoru, dostanete se i na několik metrů delší vzdálenost. Průměr reproduktorů je 10 mm, frekvenční odezva 20 Hz až 20 kHz a citlivost 92+- 3 dB. Kapacita nabíjecího pouzdra je 500 mAh a kapacita jednoho sluchátka 35 mAh. Uvážíme-li, že sluchátka hrají až 4 hodiny, nesete si v kapse pěknou dávku hudby. Každého jistě potěší i hmotnost, jelikož pouzdro váží pouhých 44 g, každé sluchátko pak 3,5 g.

Design a párování

Podíváte-li se na sluchátka, jde o klasické pecky, které možná trochu mají připomínat AirPods. Ovšem z bližšího pohledu vidíte patrné rozdíly, kterým je třeba plochý design sluchátek. Naprosto se pak liší krabička, do které se sluchátka položí. Osobně musím říct, že mi chvíli trvalo si uvědomit, které sluchátko do které zdířky patří. Mohu vás ubezpečit, že ani vy je napoprvé do krabičky nevložíte správně. V krabičce se přirozeně nachází LED dioda, která zelenou, oranžovou a červenou barvou indikuje stav nabití. Pochvalu rozhodně zaslouží magnet. I když jsem měl pocit, že vzhledem k síle magnetu se budou sluchátka po krabičce volně pohybovat, musíte se opravdu převelice snažit, aby z ní vypadla. Sama krabička má příjemný matný povrch, na jehož vrchní straně můžeme vidět logo Yankee. Vzadu pak konektor na USB-C kabel. Na sluchátkách se, rovněž jako u jablečné konkurence, nachází plochy pro ovládání. Poklepáním tak učiníte klasické úkony jako přijetí/odmítnutí/ukončení telefonního hovoru, přepnutí probíhajícího hovoru mezi BT sluchátky a mobilním zařízením, spuštění/pozastavení skladby a samozřejmě spuštění předchozí/následující skladby. Vše funguje skvěle a gesta si rychle osvojíte. Pokud jde o párování, není nic snazšího. Jelikož Yenkee nemá žádnou aplikaci, postačí pouze po dobu tří sekund stlačit tlačítko nacházející se uvnitř krabičky. Jakmile začne LED dioda blikat bílou barvou, přejděte do Bluetooth menu a klikněte na „Gemini“. Jakmile tak učiníte, máte vyhráno. Toto tlačítko rovněž slouží pro tovární nastavení, tedy smazání historie spárovaných mobilních zařízení.

Vlastní zkušenost

I když jsem spokojeným uživatelem AirPods první generace, vždy jim vytýkám skutečnost, že mi špatně sedí v uších. Ano, jde o subjektivní záležitost a sám znám spoustu lidí, kterým jablečná sluchátka sedí v uchu perfektně. Vzhledem k tomu, že Yenkee Gemini jsou také pecková sluchátka, dost jsem se obával, jak mi budou v uchu sedět. Mé obavy opadly ale hned při prvním nasazení, jelikož v uchu drží perfektně. S AirPods jsem nikdy sportovat nešel, zde to je úplně jiná písnička. Možná je trochu škoda, že sluchátka nedisponují odolností proti vodě. Jde ale zkrátka jen o ústupek za nízkou cenu. U sluchátek vás ale jistě zajímá především zvuk. Ten je velmi, ale opravdu velmi hlasitý. A to tak, že za mě byl snesitelný strop kolem 70 %, což je dle mého názoru nejideálnější hlasitost pro co nejkvalitnější poslech. Jakmile tuto hlasitost překročíte, místy narazíte na chraptění při výškách či hloubkách a zvuk má tendenci nepříjemně splývat. Jelikož ale nečekám, že by někdo opravdu nad tuto hodnotu sluchátka nastavoval, užijete si kvalitní zvuk, kterému nechybí ani basy. Hodinky neztrácejí ani na poli vedení hovorů. Protistrana neměla problém s porozuměním ani za situace, kdy jsem šel rušnou ulicí. Pokud bych měl ale závěrem sluchátkům něco vytknout, jsem trošku nesvůj z uzávěru krabičky, jehož stisk by mohl být rozhodně pevnější. Je to ale věcí názoru.

Resumé

Závěrem musím říct, že ze sluchátek jsem velmi mile překvapen. Při správně nastavené hlasitosti dostanete skvělý zvuk za malé peníze. Pokud tedy hledáte bezdrátová sluchátka, která, ač jsou sice pecková, v uchu drží skvěle, jste na správné adrese. Sluchátka Yenkee Gemini za cenu 999 korun rozhodně stojí a koupě nebudete litovat.