Recenze bezdrátové nabíječky Epico Wireless Charging Base: Jedním slovem skvělá

Sháníte univerzální bezdrátovou nabíječku, kterou budete schopni pohodlně dobít jak iPhone či AirPods, tak třeba i Apple Watch? Pak pro vás máme zajímavý typ. Do redakce nám dorazila na otestování nabíječka Wireless Charging Base z dílny uznávané společnosti Epico, na kterou jsme se v posledních týdnech detailně zaměřili. Jaká tato dnes již poměrně známá nabíječka je? To se dozvíte v následujících řádcích. Recenze bezdrátové nabíječky Epico Wireless Charging Base je totiž konečně tu.

Technické specifikace

Wireless Charging Base z dílny Epico je bezdrátová nabíječka pyšnící se celkem dvěma nabíjecími “sloty” – konkrétně jedním pro smartphone a druhým pro Apple Watch. Co se týče nabíjení smartphonu, to probíhá přes suverénně nejrozšířenější standard bezdrátového nabíjení – tedy Qi – a to až do maximálního výkonu 10W. Pokud budete nicméně stejně jako já nabíjet iPhone, kvůli jeho softwarovému zámku pro bezdrátové nabíjení využijete maximálně 7,5W. Nicméně telefony z dílny Samsungu či jiných konkurenčních značek se i s 10W popasují.

Fotogalerie nabijecka epico 1 nabijecka epico 2 nabijecka epico 3 nabijecka epico 4 +2 Fotek nabijecka epico 9 Vstoupit do galerie

Nabíjení Apple Watch probíhá přes klasický magnetický nabíjecí modul, který lze nechat v nabíječce zapuštěný, nebo jej z ní můžete vyklopit a hodinky mít tím pádem nabíjeny displejem do strany, čímž vám umožní snadnou kontrolu času. Super je, že si Epico u této nabíječky zařídilo certifikaci Made For Apple Watch, díky které máte jistotu, že bude produkt plně kompatibilní s Apple Watch, jelikož si na něj posvítil i samotný Apple. Na balení nabíječky se sice dočtete, že je oficiálně kompatibilní “jen” s nultou až čtvrtou generací, avšak myslím si, že se jedná spíš jen o neaktuálnost balení jako takového. Nabíječku jsem totiž testoval s Apple Watch Series Series 5 a krátce i s Apple Watch Series 6, přičemž ani v jednom případě jsem nenarazil na žádný problém.

Pokud by vás zajímalo napájení nabíječky, to je řešeno samostatným napájecím kabelem USB-A/USB-C a 18W adaptérem. Co mě opravdu potěšilo, bylo zjištění, že je adaptér součástí balení, což pravidlem rozhodně nebývá. Pokud navíc vlastníte novější Androidy, určitě vás potěší fakt, že se jedná o adaptér s podporou Qualcomm Quick Charge 3.0, díky čemuž jej budete moci využít i pro rychlonabíjení vašeho smartphonu. My jablíčkáři si však musíme nechat zajít chuť – naše telefony totiž Quick Charge 3.0 nepodporují. Na závěr jen zmíním cenu, která je 1899 korun, a to, že je nabíječka dostupná jen v bílé barevné variantě.

Zpracování a design

Pokud vás v roce 2017 oslovil design AirPower, jsem si docela jistý, že se vám Epico svou nabíječkou Wireless Charging Base trefí přesně do chuti. Inspirace jablečnou nabíječkou (či spíš její vizí) je totiž zřejmá na první pohled a co víc – na rozdíl od Applu dokonce již hmatatelná. Nabíječka je vyrobena z plastu, který je na povrchu zmatněn zřejmě lehkým gumovým “nástřikem”, díky čemuž nabíječka jednak nezachytává otisky prstů či jiné šmouhy a jednak zajišťuje, že zařízení na nemají šanci klouzat. Co se týče nabíjecího modulu pro Apple Watch, ten je zpracován co nejvíce minimalisticky, díky čemuž nepůsobí rušivě ani ve vyklopeném, ani v zaklopeném stavu, což je rozhodně super. Jasně, při zaklopení zlehka vyčnívá a celkově je vidět, ale jiná možnost, jak nabít Apple Watch, v současnosti zkrátka není a tudíž bychom měli být rádi alespoň za tato řešení. Osobně jsem navíc moc rád za to, že se Epico rozhodlo modul vytvořit tak, aby byl výklopný, jelikož jste díky tomu schopni nabít hodinky s prakticky jakýmkoliv řemínkem. Já si třeba za poslední roky dost zvykl na milánský tah, který není pro nabíjení na placatých hodinkových nabíjecích docích tak úplně vhodný, jelikož jej musí člověk vždy prostrčit pod nabíječkou. To však díky vyklopení modulu odpadá, jelikož hodinky nabíjíte de facto na boku, díky čemuž pásek nepřekáží naprosto ničemu.

Fotogalerie nabijecka epico 5 nabijecka epico 6 nabijecka epico 7 nabijecka epico 8 Vstoupit do galerie

Nabíjení telefonu je samozřejmě řešeno zcela standardním způsobem – tedy pouhým položením na druhou polovinu nabíječky bez jakéhokoliv štelování či vyklápění modulu. Pro lepší orientaci je na nabíječce zaznačen kříž, pod kterým se nachází nabíjecí cívka a který vám pomáhá v ideálním umístění telefonu na plochu produktu. Jak nabíjení hodinek, tak telefonu se spouští okamžitě po dosazení daného produktu na jeho místo s tím, že zahájení potvrdí i malá notifikační dioda na boku nabíječky. Přiznám se, že ta bude podle mého názoru budit mezi uživateli největší kontroverze, jelikož je vcelku výrazná a věřím, že může někoho například při používání nabíječky na nočním stolku iritovat a to i přestože se rozsvítí vždy jen při aktivaci nabíjení produktu a to navíc jen na krátko. Já však patřím do skupiny, která podobnou vychytávku ocení, jelikož jsem zvyklý telefon na nabíječku odkládat už v těžkém polospánku a nesčetněkrát se mi jej proto povedlo položit naprosto špatně – tedy tak, že se nenabíjel. Dioda, která mě “na první dobrou” upozorní, zda se nabíjení spustilo, je tedy alespoň pro mě osobně svým způsobem výhrou a nevadí mi. Nicméně jak říkám – sto lidí, sto chutí. Tuto skutečnost berte při výběru nabíječky v potaz.

Kdybych pak měl zhodnotit zpracování z hlediska kvality, zde bych dal Epicu jedničku s hvězdičkou. Nabíječka se mi totiž jeví dotažená v naprosto všech směrech k dokonalosti, díky čemuž bych se jí nebál umístit ani v jakékoliv frekventované pracovně. Přestože není vyrobena z žádných vyloženě honosných materiálů, působí skutečně příjemným dojmem a jen stěží byste na ní hledali technické nedodělky spojené s výrobou. Zkrátka na pohled super.

Testování

Nabíječku mám možnost testovat zhruba dva týdny, které bohatě stačily k tomu, abych si ji velmi oblíbil. Funguje naprosto spolehlivě a zkrátka tak, jak bych od ní čekal – rychle nabíjí, rychle detekuje nabíjené zařízení a nepřehřívá se. Právě poslední zmiňovanou věc bych rád vypíchl ještě víc, jelikož jsem se za svou kariéru setkal již s opravdu obrovským množstvím bezdrátových nabíječek, které působily na pohled skvěle, avšak pro nabíjení byly kvůli velkému zahřívání se prakticky nepoužitelné, jelikož bez nadsázky naháněly člověku strach. Nic takového však u této nabíječky od Epica nehrozí. Jasně, pár stupňů navíc při nabíjení hodinek a telefonu současně nabere, ale nejedná se o nic extrémního a vlastně ani o nic, co by vás mělo byť jen mírně vyvést z klidu. Perfektní je i to, že nabíječka díky výkonnému nabíjecímu adaptéru nabíjí maximální rychlostí i ve chvíli, kdy jsou na ní umístěná dvě zařízení současně. To v řeči čísel znamená, že mé Apple Watch Series 5 dokázala z 0 na 100 % nabít za zhruba 1 hodinu a 50 minut, iPhone XS pak z 0 na 100 % při souběžném nabíjení za zhruba 2 hodiny a 45 minut. V obou případech se tedy jedná o naprosto standardní časy, kterých běžně dosahuji s klasickým magnetickým nabíjecím kabelem pro Apple Watch a konkurenční bezdrátovou nabíječkou s podporou 7,5W nabíjení. Jen telefonem se však samozřejmě omezovat nemusíte. Nabíječka si totiž hravě poradí třeba i s nabíjení AirPods s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem, potažmo s AirPods Pro. Stačí je “jen” umístit na křížek a voilà, nabíjení se aktivuje.

Zdroj: Redakce Letem světem Appem

Resumé

Velmi povedená nabíječka, která určitě potěší nejednoho majitele Apple Watch a iPhonu.

Nabíječka Epico Wireless Charging Base se mi hodnotí naprosto jednoduše. Jedná se o velmi povedenou nabíječku, která zcela určitě potěší nejednoho majitele Apple Watch a iPhonu. Funguje totiž naprosto bezchybně, je zpracovaná kvalitně a zaujmout dokáže i svým designem – tedy minimálně ty uživatele, kteří vyznávají minimalismus a AirPower pro ně byla po jejím představení splněným snem. Pochvalu rovněž zaslouží přibalený adaptér a kabel, který je navíc solidně dlouhý a není tedy problém nabíječku připojit i ke vzdálenějším zásuvkám. Určitým strašákem může být pro některé z vás boční notifikační dioda pro upozornění na nabíjení, jelikož může být vnímána jako rušivý element například v ložnicích. Pokud jste však nastaveni spíše jako já – tedy jako polospánkoví nabíječi, kteří si rádi jednoduše úspěšné položení telefonu na nabíječku potvrdí rozsvícením diody -, budete i s tímto prvkem spokojeni. Jasně, cena se může na první pohled zdát trochu vyšší, avšak platit budete v tomto případě za opravdovou kvalitu, která je navíc posvěcena díky certifikaci Made For Apple Watch samotným Applem. Nabíječku Epico Wireless Charging Base bych se vám tedy rozhodně nebál doporučit – ba právě naopak. Na mém nočním stolku pravděpodobně zůstane.

Slevový kód

Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí jsme si pro vás připravili exkluzivní slevu. Běžná cena této nabíječky je výše zmíněných 1899 korun, avšak díky slevovému kódu lsaepico2in1 ji můžete získat o 400 korun levněji – tedy za 1499 korun.

Zkopírovat