Widgety na iPhone: Tato aplikace vám umožní vytvářet vlastní widgety pro iPhone i iPad

Nadšení části uživatelů z možnosti přidávání widgetů na plochu iPhonu neutichá, a aplikace, které pomáhají s tvorbou těchto widgetů, se těší velké popularitě. Jedním z nástrojů, sloužících pro tvorbu a úpravu widgetů, je aplikace s názvem Scribblet, která slibuje bohaté možnosti kreativních úprav plochy iPhonu i iPadu.

Na rozdíl od většiny ostatních aplikací s podobným zaměřením nabízí Scribblet možnost vytvoření vlastních widgetů od A až do Z, a vyzdobit si je vlastním designem, textem i obrázky. Aplikace ke svému fungování využívá jablečnou platformu PencilKit pro lepší a detailnější výběr barev, a skvěle ji lze využít zejména na iPadu ve spojení s Apple Pencil. Uživatelé mohou v aplikaci Scribblet vytvářet widgety malých, středních i velkých rozměrů, a tvořit buďto s pomocí Apple Pencil (v případě iPadu – zde jsou ovšem widgety k dispozici pouze pro zobrazení Dnes) nebo prstem (v případě iPhonu). Scribblet nabízí také možnost vybrat na pozadí widgetu některou z fotografií v galerii, skvělou funkcí je možnost sdílení widgetů, takže můžete vytvořit widget s pomocí Apple Pencil na iPadu a importovat ho do svého iPhonu. Do widgetů můžete přidávat také svůj vlastní text, kresby, seznamy nebo skicy. Aplikace Scribblet je ke stažení zdarma, za bonusový obsah zaplatíte jednorázově 49 korun.