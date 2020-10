Natáčení druhé série The Morning Show pro  TV+ je na spadnutí

Pokud jste si oblíbili seriál The Morning Show na  TV+, máme pro vás dobrou zprávu. Celý tým tvůrců i účinkujících se v pondělí 19. října opět sejde, a to za účelem natáčení druhé série. Tento týden o tom informoval server Deadline.

Tvůrci populárního seriálu s Jennifer Aniston a Reese Witherspoon upozorňují na to, že vzhledem k současné situaci se datum zahájení natáčení druhé série může změnit. Zároveň ale dodávají, že mají v plánu uskutečnit návrat hlavních představitelů – tedy Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billyho Crudupa, Marka Duplasse a Steva Carella – v průběhu následujících dvou týdnů. Steve Carell původně uzavřel pouze roční smlouvu o natáčení, tvůrcům pořadu se ale podařilo jeho smlouvu prodloužit. Natáčení druhé série seriálu The Morning Show mělo být podle původních plánů zahájeno již o několik měsíců dříve, přičemž první dvě epizody již směřovaly ke svému dokončení. Natáčení ale přerušila celosvětová koronavirová pandemie, kterou se nakonec tvůrci rozhodli zohlednit také ve scénáři. Seriál The Morning Show patřil téměř od počátku k nejpopulárnějším pořadům na jablečné streamovací službě  TV+, a sklízel pozitivní odezvu jak ze strany diváků, tak i od kritiků. Dočkal se dokonce nominace na prestižní Zlaté glóby a Billy Crudup za svou roli získal cenu Emmy.