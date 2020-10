Jste fanoušky figurek Funko Pop! Blitz? Pak se vám bude líbit tato nová hra na iPhone

Funko Pop jsou po světě velmi populární figurky, vyobrazující všechno možné od populárních postaviček ze seriálů a filmů po kandidáty v amerických prezidentských volbách. Figurky s charakteristicky přerostlou hlavou a začerněnýma očima se nyní dostávají ve své klasické podobě i na obrazovky mobilních zařízení ve hře Funko Pop! Blitz. Jde o spojovačku, hru, ve které spojujete tři stejné symboly k sobě. Žánr, který proslavil například Bejeweled nebo v posledních letech mega úspěšná Candy Crush Saga, oživují vývojáři z N3TWORK a Tic Toc Games pomocí přidání sběratelských Funko Pop figurek z množství populárních značek.

Během hraní budete úspěšným absolvováním úrovní sbírat krabičky s figurkami, z kterých budou vypadávat nové přírůstky do vaší sbírky. Každá figurka navíc dorazí s vlastní speciální herní schopností, která bude odrážet její charakter. Například takový Kocour v botách ze Shreka dokáže okouzlit nepřátele a poskytnout vám během hraní chvíli oddechu. V traileru můžeme vidět, že do hry brzy dorazí i figurky z Návratu do budoucnosti, Kung-fu Pandy nebo Jurského parku. Na dinosauří senzaci se bude Funko Pop! Blitz soustředit v průběhu prvního týdne po vydání. Jako figurky budou k dispozici doktor Malcolm, doktor Hammond nebo legendární Tyrannosaurus Rex. Funko Pop! Blitz je k dispozici zdarma na App Store již nyní.