Pokud již delší dobu vlastníte jablečný chytrý telefon či tablet, tak už s největší pravděpodobností víte, jakým způsobem funguje aplikace Fotky. V rámci iOS a iPadOS jsou naprosto veškeré fotografie uložené v Knihovně fotografií, tedy kromě těch skrytých. Knihovna fotografií je tedy v tomto případě základní kámen a veškerá alba, která vytváříte, mohou obsahovat fotky a videa právě ze samotné Knihovny fotografií. Nefunguje to tedy tak, že byste si do alba přidal nějaké fotky či videa, a ty byste poté mohli z Knihovny fotografií smazat. Pokud tedy smažete média z Knihovny fotografií, smažou se i z alb, ve kterých se nachází. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jakým způsobem můžete položky v albech filtrovat.

Jak na iPhone filtrovat fotky a videa v albech

V případě, že chcete na vašem iPhonu či iPadu aktivovat filtr v nějakém albu, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste se drželi následujícího postupu:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste váš iPhone či iPad měli aktualizovaný na iOS 14 či iPadOS 14.

či Pokud výše uvedenou podmínku splňujete, tak se přesuňte do nativní aplikace Fotky.

Jakmile tak učiníte, tak si rozklikněte album, ve kterém chcete aplikovat filtr.

ve kterém chcete aplikovat filtr. Poté, co album rozkliknete, tak vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.

Po klepnutí na tuto možnost se otevře menu, ve kterém sjeďte o něco níže.

ve kterém sjeďte o něco Níže poté lokalizujte řádek s názvem Filtr, na který klepněte.

na který klepněte. Nyní už si můžete vybrat, aby se zobrazily pouze Oblíbené či Upravené položky, anebo jen Fotky či Videa.

či položky, anebo jen či Jednotlivou kategorii stačí klepnutím zaškrtnout. Zaškrtnout můžete i více kategorií najednou.

Zaškrtnout můžete i Jakmile budete s nastavením filtru spokojeni, klepněte vpravo nahoře na Hotovo.

Nakonec poté nezapomeňte filtr deaktivovat – stačí klepnout na ikonu tří teček a zvolit možnost Změnit filtr.

Možnost filtrování se hodí především tehdy, pokud zrovna hledáte nějakou fotku či video a v samotném albu se nachází několik stovek, ne-li tisíc položek. Výše zmíněným postupem si tedy můžete nechat vyfiltrovat určité kategorie, díky čemuž se počet položek, mezi kterému musíte hledat, razantně zmenší. Co si ale budeme nalhávat – filtr, který aplikace Fotky nabízí, je doopravdy slabý a ne tak propracovaný. Někteří z nás by zajisté uvítali možnost, pomocí které bychom mohli filtrovat položky z určitého data či místa. Aplikace Fotky si navíc kromě toho vede seznam lidí, a to pomocí rozpoznávání obličeje. Doufejme tedy, že se v budoucích verzích iOS a iPadOS dočkáme o něco propracovanějšího filtru, díky kterému budeme schopni fotky a videa hledat o mnoho přesněji a jednodušeji. V rámci iOS a iPadOS 14 můžete kromě filtrování fotky také seřadit – pokud se chcete dozvědět více, klepněte na odkaz níže.