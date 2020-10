Veškeré fotografie a obrázky, které v rámci iOS pořídíte anebo uložíte, se automaticky ukládají do Knihovny v rámci aplikace Fotky. V rámci Knihovny se nachází naprosto všechna média pohromadě, což nemusí být ve všech případech úplně ideální. Můžete si totiž ocitnout v situaci, kdy potřebujete mít po ruce fotografie z určitého místa, času či události vždy pospolu, abyste je nemuseli hledat. V tomto případě se hodí vytvořit alba, do kterých lze fotky a videa jednoduše importovat. Pravdou ale je, že se v albech klasicky seřazují média podle toho, kdy jste je přidali, a nikoliv podle data, tj. od nejnovějších či nejstarších. V iOS 14 jsme se naštěstí už této možnosti dočkali a v tomto článku zjistíte, jak na to.

Jak na iPhone seřadit alba podle data

Pokud potřebujete na iPhonu či iPadu v rámci aplikace Fotky provést seřazení alba podle data, tak se nejedná o nic složitého. Stačí se držet tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste měli váš iPhone či iPad aktualizovaný na iOS 14 či iPadOS 14.

či Pokud výše uvedenou podmínku splňujete, tak se přesuňte do nativní aplikace Fotky.

Zde si poté v horní části najděte album, se kterým chcete pracovat, a poté na něj klepněte.

se kterým chcete pracovat, a poté na něj Jakmile se budete nacházet v samotném albu s fotkami, tak vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.

Ihned poté se zobrazí ve spodní části obrazovky menu, ve kterém sjeďte o kus níže.

Zde pak lokalizujte kolonku Seřadit, na kterou klepněte.

na kterou Ve spodní části obrazovky se objeví další menu, ve kterém už jen stačí vybrat Od nejstarších nebo Od nejnovějších.

Ihned po kliknutí na jednu z výše uvedených možností se veškerá média v albu seřadí. Kromě toho, že si v menu můžete změnit seřazení všech položek v určitém albu, tak nechybí také několik dalších možností. Zmínit lze například možnost Zvětšit či Zmenšit, kdy můžete zvětšit/zmenšit zobrazenou mřížku s položkami, dále lze využít možnosti Originální mřížka, kdy se náhled fotografií zobrazí v reálném poměru stran a nikoliv ve čtverci. Velmi zajímavý je poté také Filtr, díky kterého si můžete nechat vyfiltrovat určité kategorie fotografií.