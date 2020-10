Je to několik týdnů nazpátek, co jsme se po zářijové jablečné konferenci dočkali vydání veřejných verzí nových operačních systémů, které byly představeny již v červnu. Mezi systémy, které byly vydané pro veřejnost, patří iOS a iPadOS 14, watchOS 7 a tvOS 14, zbývající macOS 11 Big Sur poté vyjde během několika dní či týdnů. Za dobu čtyř týdnů, co jsou veřejné verze zmíněných systémů „venku“, jsme si pro vás připravili nespočet různých článků a návodů, ve kterých se věnujeme novým funkcím. V tomto článku se společně podíváme na to, jakým způsobem můžete na vašich Apple Watch sdílet ciferníky. Sdílení ciferníků je ve watchOS 7 velmi chytré, vrhněme se tedy přímo na věc.

Jak na Apple Watch sdílet ciferníky

Pokud jste se rozhodli na vašich Apple Watch ke sdílení nějakého ciferníku, tak se nejedná o nic složitého. Celý proces můžete provést jak na Apple Watch, tak na iPhonu v aplikaci Watch. Sdílení na Apple Watch však nenabízí tolik možností, jak sdílení skrze aplikaci Watch. Pojďme se tedy společně podívat, jak lze ciferníky sdílet:

Apple Watch

Jestliže jste se rozhodli pro sdílení ciferníků na Apple Watch, tak se přesuňte na domovskou obrazovku.

Jakmile tak učiníte, tak na jakémkoliv ciferníku podržte prst do té doby, dokud se neocitnete v režimu úprav.

do té doby, dokud se neocitnete v režimu úprav. Poté je nutné, abyste si posunutím prstu doleva či doprava našli ten ciferník, který chcete sdílet.

Po jeho nalezení stačí, abyste v levém dolním rohu klepnuli na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou).

(čtvereček se šipkou). Nyní se vám zobrazí prostředí aplikace Zprávy, ve kterém vyplňte příjemce a popřípadě také samotnou zprávu.

ve kterém vyplňte a popřípadě také samotnou Jakmile budete mít veškeré náležitosti vyplněny, tak klepněte níže na modré tlačítko Odeslat.

iPhone a aplikace Watch

Pokud chcete ciferníky sdílet na iPhonu, tak se prvně přesuňte do nativní aplikace Watch.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu ujistěte, že se nacházíte v sekci Moje hodinky.

Zde je poté nutné, abyste nahoře v kategorii Moje ciferníky klepnuli na ten ciferník, který chcete sdílet.

klepnuli na ten který chcete sdílet. Poté, co ciferníky rozkliknete, tak v pravém horním rohu klepněte na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou).

(čtvereček se šipkou). Nyní se zobrazí menu, ve kterém lze ciferník sdílet napříč všemožnými aplikacemi.

Jak jste si mohli všimnout, tak na Apple Watch je k dispozici pouze sdílení prostřednictvím aplikace Zprávy. Pokud použijete tuto formu sdílení, tak se dotyčnému příjemci zobrazí odkaz, na který stačí pro přidání ciferníku kliknout. O mnoho více možností pro sdílení je poté na iPhonu v aplikaci Watch. Zde si můžete samotný ciferník klidně uložit do aplikace Soubory, a poté jej jednoduše sdílet na internetu. Dotyčnému uživateli, kterému se váš ciferník zalíbí, už poté na iPhonu stačí, aby si soubor stáhl, čímž se opět objeví v prostředí pro přidání ciferníku. Pokud se v přidávaném ciferníku nachází nějaké komplikace z aplikací, které dotyčný nevlastní, tak si je bude před přidáním moci jednoduše stáhnout.