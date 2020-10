Objevil se záhadný dokument odhalující možnou budoucnost Apple Arcade

Přestože svět od představení předplatné herní služby Apple Arcade dělí již více než rok, příliš velké oblibě se stále netěší. S ohledem na herní obsah se však nelze této skutečnosti příliš divit. Faktem totiž je, že hry v Apple Arcade zatím za moc nestojí, kvůli čemuž nemá pro uživatele smysl službu předplácet. Dnes v noci se však dostal na internet dokument, který možná odhaluje plán Applu, jak celou blamáž s jeho herní službou vyřešit. Záměrně však říkáme “možná” – pravost dokumentu totiž nelze ničím ověřit a ani přední leakeři si jeho pravostí nejsou jistí.

V uniklém dokumentu, který vypadá jako nějaké poznámky k prezentaci či vytvoření marketingového obsahu, se hovoří o novém rozšíření pro Apple Arcade ve formě Apple Arcade+. Toto rozšíření by mělo dle všeho zahrnovat zajímavější hry, které bude nutné dokupovat samostatně – tedy nebude pro ně stačit jen předplacení Apple Arcade. Co přesně za hry by mohly tituly z Apple Arcade+ být sice dokument neprozrazuje, s ohledem na nutnost jejich samostatného dokoupení se však dá očekávat, že se bude jednat o snahu o AAA tituly konkurující předním světovým studiím vydávajícím na PC či herní konzole. S ohledem na tuto skutečnost je velmi pravděpodobné, že by byly hry z Arcade+ vázané i na určitý hardware, jelikož by vyžadovaly zřejmě vyšší porci výkonu.

Zdroj: AppolLeakz

Jak již bylo zmíněno výše, v tuto chvíli nelze bohužel říci, zda uniklý dokument skutečně odhaluje budoucnost gamingu na Apple produktech, nebo se jedná o podvrh. Když však vezmeme v potaz úniky informací z uplynulých dní hovořící o pracích Applu na velmi výkonných Apple TV určených právě pro hraní her, potažmo přihlédneme k brutálnímu grafickému výkonu A14 v iPadu Air 4 a blížících se iPhonech 12, dávalo by rozšíření Arcade o dokoupitelné high-endové hry svým způsobem smysl. Vše však v tomto směru ukáže až čas.