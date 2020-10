Apple chystá dvě nové Apple TV, jedna se výkonem vyrovná nejnovějším iPhonům

Od představení poslední generace Apple TV svět dělí již více než tři roky, za které tento produkt značně zestárnul. Rozhodně by proto nebylo ze strany Applu od věci, kdyby světu představil jeho novou generaci nabízející vyšší výkon a další vylepšení moderních televizních smart boxů. Přesně to má však naštěstí podle přesného leakera s přezdívkou Fudge v plánu a co víc – v daleko větším měřítku, než na které jsme zvyklí.

Podle zdrojů leakera Apple pracuje minimálně na dvou typech Apple TV, které se od sebe liší procesory. Jeden by měl být osazen čipsetem A12 (popřípadě jeho iterací Z či X), druhý pak čipsetem A14X. Druhý jmenovaný model by měl být high-endovým kouskem zaměřeným primárně na uživatele Apple Arcade, kteří by díky němu měli konečně dostat dostatečně výkonný hardware schopný rozjet i náročnější hry. Právě ty začal údajně Apple ve spolupráci s vývojáři již připravovat, aby měl po představení televize v rukávu co nejvíce argumentů pro její pořízení. I u Apple TV bychom se tedy měli dočkat rozřazení na základní modely a modely řady Pro.

Leaker ve svém tweetu potvrdil dále i to, že Apple pracuje na novém ovladači pro Apple TV. Neupřesnil sice, zda má na mysli nástupce Siri Remote ovladače či nový herní ovladač, avšak vzhledem k tomu, že se v posledních měsících šušká o příchodu obou těchto produktů, je potvrzení, že se alespoň na jednom z nich stále pracuje rozhodně pozitivní. Co se pak týče dalších detailů, ty bohužel zdroj neprozradil. Z minulosti nicméně víme, že by měly televize dorazit s úložišti 64GB a 128GB a po designové stránce vypadat prakticky stejně jako jejich současné generace. Pokud by vás pak zajímala dostupnost těchto produktů, ta je zatím ve hvězdách. Spekuluje se jak o konci letoška, tak o začátku příštího roku.