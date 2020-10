Bezpečnostní expert Googlu posiluje Apple

Iniciativa Project Zero je tým bezpečnostních expertů, kteří pracují pro Google a vyhledávají tzv. zero-day exploity v různých softwarových řešeních. Jeden ze známějších členů tohoto uskupení nyní na Twitteru prozradil, že přechází k Applu, kde bude řešit zabezpečení budoucích verzí operačních systémů.

Project Zero je vskutku úspěšnou iniciativou, která od začátku svého fungování (2014) přišla na celou řadu velkých softwarových exploitů, mezi které patří například chyba iMessage způsobující zamrznutí iPhonů z loňského roku. Tým si klade za cíl vyhledávat kritické chyby v zabezpečení a informovat o nich příslušené společnosti, kteří pak mají 90 dní na nápravu chyby. Po této době je informace o exploitu zveřejněna. Jak se nyní zdá, jeden z bezpečnostních expertů Projektu Zero výzkumnou skupinu opouští a přichází do Applu, kde se bude primárně podílet na zabezpečení operačního systému iOS, ale nejen něj. Brandond Azad na Twitteru upřesnil, že do Applu nastupuje příští týden.

It's with both bittersweet sadness and excitement that I say goodbye to Project Zero, as I'll be joining Apple next week to continue my work improving Apple device security. My time at Project Zero has been amazing, and it's been an honor to share in this wonderful mission.

— Brandon Azad (@_bazad) October 2, 2020