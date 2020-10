Přenádherná hra Sky: the Light Company překonala na iPhonech důležitý milník

Jen málokdy se stane, že by originální, oceňovaná mobilní hra dosáhla takové mety, jakou dnes zahlásilo Sky: the Light Company. Hra od společnosti thatgamecompany, tvůrců takových ezoterických zážitků jako je Flower nebo Journey, zřejmě hraje v době pandemie na ty správné struny. Hra dovoluje s ostatními prozkoumávat klidné prostředí herního světa. Sky: the Light Company vůbec neobsahuje souboje, a místo nich se soustředí na navazování přátelských vztahů s herními postavami, řešení hádanek a tajemství, a prožívání nádherného vizuálu, který by jako z oka vypadl již zmíněnému geniálnímu Journey. Jen tentokrát místo cesty post-apokalyptickou pustinou hra nabízí zelenavé kopce a azurové nebe.

Dle slov vývojářů sotjí za úspěchem hry šeptanda mezi hráči na Androidu, kde Sky slavilo největší úspěch. Padesát milionů stažení se urodilo kombinací hráčské základny na Androidu a iOS. Za nedávný růst podle nich také může začátek nové herní sezóny a speciální event, kterým oslaví svátek zesnulých. Nová sezóna přináší do hry nové výzvy, prostředky pro lepší expresi herních postav a nové kometické předměty. Sky bude na konci října oslavovat Halloween během eventu Days of Mischief, který poskytne hráčům další nové kousky oblečení. Vývojáři tedy určitě nehodlají spát na vavřínech, kromě zmíněných herních událostí pracují i na verzi pro konzoli Switch. Sky: the Light Company je dostupné na App Storeu zdarma.