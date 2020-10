Benzina spustila novou mobilní aplikaci s věrnostním programem

Síť čerpacích stanic Benzina spustila novou mobilní aplikaci, která zákazníkům nabízí výhody jako věrnostní program, možnost platit za tankování paliva přímo v aplikaci a navigaci k vybrané čerpací stanici. Zákazníci červenobílých čerpacích stanic mohou v Benzina aplikaci získávat body (tzv. „Koníky“) za platby za tankování v aplikaci přímo u stojanu a při předložení QR kódu také za platby veškerého sortimentu na pokladnách prostřednictvím platebních karet i v hotovosti. Nasbírané body mohou zákazníci vyměnit za zvýhodněné nabídky či produkty zdarma z nabídky rychlého občerstvení Stop Cafe. Další novinkou je možnost platit za tankování paliva přímo u stojanu v aplikaci Tankartou Easy nabízející výhodné slevy na každém litru paliva.

„Současným trendem je přesun veškeré komunikace do mobilních zařízení a nové digitální komunikační platformy se dostávají i do segmentu prodeje pohonných hmot. Toto je další krok v procesu digitalizace celé skupiny Unipetrol. Benzina jako inovativní lídr přináší neustále svým zákazníkům novinky. Tou nejaktuálnější je mobilní aplikace, ve které lze nejen nakupovat produkty a služby, ale také využívat bohatý věrnostní program,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Unipetrol.

Věrnostní odměny na dosah ruky

Získat věrnostní odměny je jednoduché. Stačí si bezplatně stáhnout mobilní Benzina aplikaci a zaregistrovat se. Uživatelé aplikace Benzina platby si aplikaci nemusí stahovat, v jejich případě stačí provést automatickou aktualizaci. Zákazníci získávají body za všechny platby prostřednictvím aplikace a za platby na pokladnách čerpacích stanic při prokázání se unikátním QR kódem, přičemž body obdrží za platbu kompletního sortimentu občerstvení, zboží a služeb. Zákazníci obdrží body za platby prostřednictvím hotovosti, platebních karet i tankovacích karet Benziny Tankarta Easy a Tankarta Business. Za každou utracenou korunu získají 1 bod, tzv. „Koníka“. Bonusové body obdrží i v rámci narozenin a dalších speciálních příležitostí. Body mohou následně vyměnit za zvýhodněné nabídky či produkty zdarma v rychlém občerstvení Stop Cafe. V budoucnu se počítá s rozšířením bonusové nabídky o další kategorie produktů.

Zdroj: Benzina

Benzina aplikace je nástupcem dřívější aplikace Benzina platby, která byla spuštěna již v roce 2018. Prakticky funguje tak, že si zákazník po natankování načte do telefonu unikátní QR kód ze stojanu a automaticky se mu zobrazí platební údaje, které potvrdí, a tím za tankování zaplatí. Aplikace ohlásí odeslání platby, zobrazí účtenku a zákazník může spokojeně odjet. Platby prostřednictvím aplikace přímo u stojanu je nyní nově možné uhradit nejen bankovními kartami, ale rovněž Tankartou Easy, která zajišťuje okamžitou slevu až 1 Kč z litru paliva při každém tankování. Do konce letošního roku bude do aplikace přidána rovněž možnost platby Tankartou Business pro firemní zákazníky. Aplikace je využívána také pro navigaci k nejbližším čerpacím stanicím Benzina.

„Jsme rádi, že zákazníci naše mobilní aplikace přijali a hojně je využívají. Spuštění nové aplikace a zavedení věrnostních odměn je tak dalším logickým krokem k přiblížení k našim zákazníkům. Tímto krokem jim chceme poděkovat za jejich dlouholetou věrnost a nabídnout další služby. Už nyní máme pro naše zákazníky připravené zajímavé benefity a do budoucna se mohou těšit na další výhody,“ uvedl Marek Zouvala, ředitel sítě čerpacích stanic Benzina.

Benzina aplikace funguje v prostředí Android a iOS a lze ji zdarma stáhnout a nainstalovat z Google Play i App Store. Platit pomocí chytrého mobilního telefonu s nainstalovanou Benzina aplikací lze na všech veřejných čerpacích stanicích Benzina za natankování benzínu, motorové nafty, AdBlue a CNG.