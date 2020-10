7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (5. 10. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nemohli najít vaše Bluetooth sluchátka či reproduktor? V takovém případě se vám může hodit aplikace FastFind:Find Bluetooth Device. Ta totiž dokáže proskenovat vaše okolí a případně poslat do příslušenství signál, díky čemuž začne vydávat zvuk.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Photo Scanner and Colorizer slouží pro naskenování vašich fotografií, díky čemuž je můžete předělat do digitální podoby. Program navíc spolupracuje s umělou inteligencí, díky čemuž dokáže daleko lépe detekovat okraje a celkově zlepšit výsledný snímek. Hlavní výhodou však je, že aplikace dokáže „vdechnout život“ i černobílým snímkům a dobarvit je.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Chtěli byste vylepšit vaše fotografie a upravit je k dokonalosti? V takovém případě by se vám mohla hodit aplikace Photo Power Tools, která vám poskytne řadu perfektních nástrojů pro zmiňovanou úpravu fotografií. S pomocí tohoto programu můžete upravovat jas, kontrast, saturaci, expozici, hrát si s barvami, využívat různé efekty, použít dynamicky „vylepšovač,“ použít zostření, snímek oříznout, otočit a podobně.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace ListMonger můžete velice snadno a rychle vytvářet různé seznamy, které vám následně dokáží usnadnit život a případně i zvýšit vaši produktivitu. Výhodou je, že jsou všechny vaše záznamy následně synchronizovány skrze iCloud, můžete si vytvářet různé podseznamy, jednotlivé položky seřazovat a podobně.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Aplikace Create Flyers & Logos – Maker cílí především na různé návrháře, designéry, grafiky a ostatní, kteří hledají nějaký jednoduchý nástroj pro jejich iPhone či iPad. S pomocí tohoto programu můžete na zmiňovaných zařízeních vytvářet různé letáky, propagační materiály, loga, pozvánky a další různé návrhy.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Hra The Quest potěší především milovníky klasických RPG her s otevřeným světem a retro grafikou. V tomto titulu se zhostíte role hrdiny v království Monares, konkrétně tedy se vžijete do role osobního zmocněnce samotného krále. Problém je ale v tom, že je v království něco špatně. Zvládnete přijít na to, kdo za zhoubou stojí a případně ji odvrátit?

Původní cena: 199 Kč (99 Kč)

Jestliže jste poměrně aktivní na sociální síti Instagram a už nejednou vás před publikací příspěvku napadlo, že by bylo fajn, kdybyste obrázku dodali okraje, zbystřete. Do akce se totiž dostává aplikace Borders for Instagram, která vám v okamžiku umožní zmiňované okraje snímku přidat, a to i v případě videí.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)