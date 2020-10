Pro 7 nejrychlejších: Chytrou HomeKit žárovku pořídíte jen za 359 Kč

Komerční sdělení: Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme si pro vás stejně jako v minulých týdnech nachystali nedělní slevovou akci, díky které můžete výrazně ušetřit. Tentokrát se sleva týká parádních chytrých žárovek z dílny Yeelight. Slevu získáte po zadání slevového kódu lsayeelight do pole pro slevový kód.

Yeelight LED smart Bulb 1S

Libujete si v moderním designu a to ve všech směrech? Pak je Yeelight LED smart Bulb 1S přesně pro vás. Jedná se totiž o moderně vypadající chytrou žárovku s podporou HomeKitu, která nabízí spoustu možností ovládání včetně regulace teploty a barev světla. Jednou z největších benefitů žárovky je navíc to, že k jejímu smart zprovoznění nepotřebujete žádný bridge. Žárovku totiž stačí jen připojit k WiFi a následně k telefonu buď do HomeKitového centra, nebo do vlastní aplikace Yeelightu a máte po starostech.

Běžná cena žárovky je 449 korun, díky slevovému kódu lsayeelight ji však můžete získat jen za 359 korun.

Yeeligt Smart Filament Bulb

Jste-li zastánci spíše klasického designu, ale přesto se vám líbí myšlenka smart domácností, nezoufejte. I žárovky vypadající na první pohled jako klasické totiž v dnešní době mohou smart funkce nabízet. Zářným příkladem může být model Smart Filament Bulb od Yeelight. Ten byste na první pohled od klasické žárovky rozeznali asi velmi těžko, avšak vězte, že jej můžete jednoduše napojit na HomeKit či do příslušné aplikace a ovládat jej, jak se vám jen zachce. Jedná se tedy o parádní kompromis mezi klasikou a komfortem.

Běžná cena žárovky je 490 korun. Díky slevovému kódu lsayeelight ji však můžete získat jen za 392 korun.