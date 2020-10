Apple hasí své chyby. Vyšla opravná doplňková aktualizace macOS Mojave 10.14.6

Včera ráno jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple v tichosti stáhl z oběhu bezpečnostní update pro macOS Mojave s označením 10.14.6 (2020-005), která byla uvolněna zhruba v polovině září a která od té doby způsobovala na Macích velké problémy ve formě zpomalování, pádů aplikací a dalších nepříjemností. Dnes v noci začal Apple svou chybu napravovat, jelikož do oběhu vypustil novou verzi updatu 10.14.6.

Aktualizace je určena pro všechny Macy podporující macOS Mojave a to i pro ty, na které byla v minulosti již aktualizace s označením 2020-005 nainstalována. Tento update opravuje veškeré chyby, které sužovaly jeho předchůdce a přináší i opravy pro Safari 14, které bylo též v minulém měsíci vydáno a které též na Macích s macOS Mojave způsobovalo problémy. Instalace je proto doporučena všem uživatelům s kompatibilními Macy.

Jelikož se jedná o naprosto standardní update (byť zaměřený na bezpečnost a opravy chyb), je jeho instalace naprosto jednoduchá. Provádí se totiž zcela standardní cestou přes Předvolby systému a sekci Aktualizace softwaru, ve které by měl být update již viditelný. Pokud tomu tak není, stačit by mělo opětovné vyhledání updatu. Je totiž venku již pěkných pár hodin, takže se jeho stahování po celém světě již uklidnilo a s dostupností a rychlostí downloadu by tak neměl být problém.