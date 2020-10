6 hudebních filmů na iTunes pro první říjnový víkend (3. 10. 2020 – 4. 10. 2020)

Víkend je opět tady. Pokud ho neplánujete strávit na výletě, na chatě, nebo třeba návštěvou příbuzných či přátel, můžete si vypůjčit nebo zakoupit nějaký zajímavý film na iTunes. V dnešním článku vám přinášíme hned několik tipů na filmy, které si můžete pořídit na iTunes. Tentokrát padl los na hudební dokumenty a záznamy koncertů.

Rammstein: In Amerika – Live from Madison Square Garden

Vystoupení kapely Rammstein jsou zcela unikátní, do detailu propracovaná, a leckdy takřka doslova výbušná. Díky záznamu jejich koncertu v newyorské Madison Square Garden z prosince roku 2010 si můžete v klidu a teple svého obýváku připomenout neopakovatelnou atmosféru této svérázné hudební kapely.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Madonna: Godess of Pop

Madonna je již dlouhou řadu let považována za královnu popu. Její hudební tvorba se jako červená nit táhne hudebním světem již od minulého století, a stejně jako image samotné „Madge“ prochází neustálými proměnami. Nechte se strhnout fascinujícím příběhem Madonny Louise Ciccone a sledujte její cestu na vrchol pop music – ve snímku nechybí ani videa k Madonniným legendárním skladbám Like a Virgin, Papa Don’t Preach, Vogue a další.

79,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Lil Peep: Everbody’s Everything

Letos v listopadu uplynou již tři roky od smrti mladého hudebníka Gustava Elijaha Åhra alias Lil Peepa. Dokument s názvem Lil Peep: Everybody’s Everything z produkce Terrence Malicka vypráví o nelehkém životě a tvorbě Lil Peepa, a mapuje jeho cestu od samých počátků až po vrchol, kdy Lil Peep se svou hudbou vyprodával koncertní haly po celém světě.

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Film Lil Peep: Everybody’s Everything pořídíte zde.

Imagine: John Lennon

Jméno Johna Lennona je dodnes neodmyslitelně spjato s kultovní britskou kapelou Beatles. Snímek producenta Davida L. Wolpera Imagine: John Lennon mapuje Lennonův život i to, jakým způsobem ovlivnil nejenom svět hudby. Těšit se můžete na bohatou přehlídku záběrů, které byly natočeny v průběhu jeho života a namluveny Johnem Lennonem, a to pomocí zvukových nahrávek hlasu tohoto zpěváka a skladatele.

279,- zakoupení

Pink Floyd: Behind the Wall

Skupina Pink Floyd je v hudebním světě legendou. Dokument s názvem Pink Floyd: Behind the Wall má potenciál strhnout i ty, kteří zrovna nejsou skalními fanoušky zmíněné kapely. Zavzpomínejte spolu se členy Pink Floyd na vznik kultovního hudebního veledíla The Wall a poodhalte příběh vzestupu a bohužel také rozluky této rockové skupiny.

79,- vypůjčení, 199,- zakoupení

Cobain: Montage of Heck

První autorizovaný dokument přináší opravdu detailní a netradiční pohled na dětství, dospívání a hudební kariéru Kurta Cobaina. Diváci se ve filmu seznámí s Cobainovou minulostí prostřednictvím dříve nezveřejněných archivních záběrů, ale také obsahu Cobainova osobního hudebního archivu, animací, nebo třeba rozhovorů se známými, přáteli a rodinou.