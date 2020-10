Šéf Applu získal za svou práci další tučnou porci akcií

Generální ředitel Applu Tim Cook získal tento týden 667 974 akcií Applu v hodnotě kolem 76 milionů dolarů. První polovina jednotek se má v letech 2023, 2024 a 2025 zvyšovat o třetinový přírůstek. Cook tedy od dubna 2023 obdrží každý duben 111 329 akcií. Druhá polovina jsou ocenění založená na výkonu a budou udělena 1. října 2023 na základě relativního výnosu akcionářů společnosti Apple. Cook může potenciálně získat až 200 % z 333 987 akcií udělených za výkon.

Ve spojení s časově oceněnými akciemi může Cook získat až 1 001 961 akcií v hodnotě více než 114 milionů dolarů. Jde o první akciový grant, který Cook získal od roku 2011, přičemž poslední z tohoto grantu měl být udělen až v roce 2021. Představenstvo ale rozhodlo jinak. „Tim přinesl z pozice generálního ředitele do Applu bezkonkurenční inovace a ukázal, co znamená vést společnost s hodnotami a integritou. Poprvé téměř za 10 let udělujeme Timovi nový akciový grant, který se časem promítne jako uznání jeho vynikajícího vedení. Můžeme být velmi optimističtí ve vyhlídkách na budoucnost Applu, pokud bude Tim nadále pokračovat v tomto úsilí.“

Podobného ocenění se dočkali i někteří zaměstnanci, mezi které patří například Luca Maestri, Deirdre O’Brien a Jeff Williams, kterým byl udělen akciový grant ve výši 178 128 akcií. Podobně jako u Cooka bude počet akcií rovněž rozdělen na poloviny. RSU slouží jako bonusová odměna pro Cooka a vedoucí pracovníky, která je má, vzhledem k nastaveným podmínkám, motivovat, aby ve společnosti zůstali alespoň do roku 2025. Pokud se zaměříme na vedoucí pracovníky, Jeff Williams je jeden z hlavních favoritů na post generálního ředitele, jakmile Cook Apple opustí.