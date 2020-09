Facebook oficiálně propojil Messenger s Instagram Direct

V uplynulých měsících se poměrně často hovořilo o plánech Facebooku propojit Messenger s Instagramem a tím uživatelům umožnit ještě snadnější komunikaci mezi sebou. Tuto novinku Zuckerbergova společnost v posledních týdnech intenzivně testovala a před malou chvílí se rozhodla oficiálně oznámit její uvolnění pro veřejnost.

Propojení Messengeru a Instagramu bude fungovat velmi jednoduše – tedy z Messengeru bude možné posílat zprávy na Instagram a naopak, přičemž jen na vás bude to, kde se vám budou zobrazovat. Vše by totiž mělo jít velmi jednoduše nastavit, díky čemuž tedy smysl sekce Direct na Instagramu hned tak nezmizí, nebudete-li sami chtít. Co se pak týče možností tohoto “multiplatformního” chatu, ty se budou takřka 100% shodovat s těmi, které nabízí v současnosti Messenger, jelikož právě na něm je celá novinka postavena. Chybět tedy nebudou nastavení barev chatu či nejrůznější animované prvky, na které jsme nyní zvyklí.

Fotogalerie messenger instagram 1 messenger instagram 2 messenger instagram 3 messenger instagram 4 Vstoupit do galerie

Nové propojení Messengeru a Instagramu již začal Facebook pomalu nasazovat, avšak jak už to u něj bývá zvykem, nasazení probíhá ve vlnách. Je tedy možné, že si na propojení vašich aplikací počkáte ještě pěkných pár dnů či týdnů. Ostatně, totéž v bledě modrém zažívají mnozí z nás i s Dark Mode, který sice již Facebook podporuje dlouho, ale uvolňuje jej ve světě postupně a především pak poměrně pomalu.