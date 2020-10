Playstationová exkluzivita The Pathless zamíří i na iPhony

The Pathless je dalším dílem od kreativního týmu Giant Squid, který nevede nikdo jiný než Matt Nava, hlavní tvořivá síla za Journey nebo ABZU. Původně playstationová exkluzivita, na které je ze zatím zveřejněných záběrů jasné, že nepůjde daleko od témat minulých Naviho her, nakonec zamíří i na ostatní platformy, mezi kterými nechybí ani iOS. Na iPhonech a iPadech si tak budeme moci užít výpravu lovkyně za zrušením tajemné kletby už 12. listopadu, kdy hra vychází jako launchový titul Playstation 5.

Od řady ostatních her se The Pathless odlišuje zejména systémem pohybu po herním světě. Hlavní hrdinka se během normálního pohybu dost vleče. Ke zrychlení a objevování světa budeme používat luky a šípy, jež budou roztroušené po celé mapě. Z vrchu hor a kopců bude možné využít pomoc orlího společníka, který hlavní hrdinku donese na místo určení, pokud je dostatečně na dohled. Zvednutí zmíněné tajemné kletby bude hlavní náplní příběhové části, ve které budeme hledat po herním ostrově rozmístěné obelisky a vracet jim jejich ztracené světlo. Když hráč v jedné oblasti vrátí světlo dostatečnému množství obelisků, může si troufnout jít na souboj s pradavným duchem, který je jinak neporazitelný.

Kolem a kolem vypadá The Pathless jako velmi příjemné spojení relaxačního Journey se souboji s obrovskými bossy ala Shadow of the Colossus. A to vše v balení na cesty a jako součást předplatného Apple Arcade. Těšíte se, tak jako já? Dejde nám vědět v diskuzi pod článkem.