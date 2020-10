Nemožné se stalo skutečností: Webové YouTube na iPhonech s iOS 14 znovu podporuje Obraz v obraze

Když Apple na letošní WWDC představil u iOS 14 funkci Obraz v obraze, která umožňuje přehrávání multimediálního obsahu v malém okně na displeji v popředí před jinými spuštěnými aplikacemi, nejednoho jablíčkáře tím velmi potěšil. Přestože se nejedná o žádnou závratnou a ve výsledku ani novou vychytávku (jelikož je dostupná na iPadech již řadu let), používání jablečných telefonů opět výrazně zpříjemní. O to trpčí pak bylo, když YouTube, na kterém je funkce skvěle využitelná, po měsících její podpory v betách iOS 14, nakonec přistoupil k jejímu vypnutí a to jak ve webové verzi v Safari, tak i v aplikaci. Dnes v noci se však ledy opět pohnuly a Obraz v obraze se na YouTube vrací.

Všímaví jablíčkáři si dnes v noci všimli, že jim webové YouTube na iOS 14.0.1 začalo opět funkci Obraz v obraze nabízet skrze ikonu, která je samozřejmě plně funkční. Videa z něj je tedy znovu možné sledovat v malých oknech před jiným spuštěným obsahem na iPhone. Stále u nich sice platí řada omezení například ve formě nemožnosti přetáčení na jiná videa, ale i přesto se jedná o vítanou změnu názoru ze strany YouTube, kterou – přiznejme si – nečekal snad nikdo. Samotné YouTube totiž nedávno zveřejnilo skrze své plány pro Premium uživatele právě přidání podpory této funkce, z čehož si prakticky celý svět vyvodil, že s ní už nikde jinde počítat nelze. Ostatně, vzhledem k tomu, že částečně supluje právě Premium předplatné by se o nic překvapivého nejednalo.

Nutno nicméně podotknout, že k opětovnému zavedení podpory funkce Obraz v obraze došlo ze strany YouTube v naprosté tichosti, což může vyvolávat obavy z toho, zda se nejedná z jeho strany jen o chybu. Pravdou však je, že funkce již běží pěkných pár hodin a YouTube o ní tudíž zcela určitě musí vědět. Pokud by se tedy o chybu skutečně jednalo, takřka 100% by již byla utnuta – tím spíš, když vše v tomto směru řídí YouTube na dálku přes svá serverová řešení.