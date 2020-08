Na těchto aplikacích si můžete už nyní vyzkoušet Obraz v obraze z iOS 14

Uživatelé operačního systému iOS a zároveň vlastníci nejnovějších vlajkových lodí již delší dobu po Applu požadovali určité prvky multitaskingu. Tento požadavek je samozřejmě opodstatněný – stačí se podívat na velikost displeje u větší varianty iPhonu 11 Pro Max, který dosahuje 6.7″. Kdybyste někomu před několika lety řekli, že budete vlastnit tak velký telefon, tak by se vám dotyčný s největší pravděpodobností vysmál a poukázal na to, že se jedná o tablet. Doba se samozřejmě změnila a velké displeje chytrých telefonů si uživatelé pochvalují, jelikož na nich dokáží udělat více práce. Pořád tady ale chyběl ten multitasking, který by uživatelé zmíněných zařízení rádi využívali.

Dobrou zprávou je, že Apple volání uživatelů svým způsobem vyslyšel. Před několika měsíci jsme se dočkali představení nových operačních systémů, v čele s iOS a iPadOS 14. Kromě designových změn jsme se právě v iOS 14 konečně dočkali prvotních prvků multitaskingu. Vzhledem k tomu, že je iOS 14 již delší dobu k dispozici pro testování, tak už si některé funkce mohli uživatelé vyzkoušet a vypadá to, že jsou spokojeni. Asi nejzajímavější funkcí, co se multitaskingu týče, je podpora režimu Obraz v obraze. Dobrou zprávou je, že je tento režim k dispozici na prakticky všech jablečných telefonech, od těch nejnovějších až po iPhone SE 1. generace. Obraz v obraze dokáže v aplikaci rozpoznat video, na které se díváte, a pokud aplikaci opustíte, tak vám jej přesune do malého plovoucího okna, které se zobrazí vždy v popředí systému. Tato funkce je již delší dobu k dispozici v macOS.

Samozřejmostí je, že Obraz v obraze podporují především nativní aplikace – přece by Apple nepředstavil novou funkci, kterou by si uživatelé nemohli vyzkoušet. Obraz v obraze však již nyní funguje i v rámci některých aplikací třetí strany. Nutno ale podotknout, že tato funkce v některých případech není na iPhonech aktivní – je tedy nutné přejít do Nastavení -> Obecné -> Obraz v obrazu, kde funkci Automatický obraz v obrazu aktivujte. Pokud chcete zjistit, v jakých aplikacích je možné tuto novinku v iOS 14 vyzkoušet, tak mrkněte do seznamu níže. V něm najdete veškeré aplikace, které jsou v Česku dostupné, a které Obraz v obraze podporují. Aplikací je samozřejmě více, některé z nich však nejsou právě dostupné v tuzemském App Storu. Pokud znáte další aplikace, které Obraz v obraze v iOS 14 podporují, určitě nám je napište do komentářů.

V těchto aplikacích si můžete momentálně Obraz v obraze vyzkoušet: