iPhone bez App Store? EU přemýšlí o zákazu předinstalace aplikací výrobců na jejich elektroniku

Evropská unie je v poslední době ohledně technologických gigantů velmi aktivní. Jeden by řekl, že až moc, a jak se zdá, bude prověřovat EU technologické společnosti i nadále. Podle nové zprávy Financial Times EU plánuje Evropská unie zavést rozsáhlá právní opatření, která donutí „velké ryby“ ke sdílení dat s konkurencí. Dále budou mít společnosti povinnost neupřednostňovat vlastní aplikace a služby.

V rámci návrhu nového právního předpisu ohledně digitálních služeb plánuje EU přinutit společnosti jako Apple, Amazon a Google, aby předávaly údaje o zákaznících i méně významné konkurenci. Návrh konkrétně říká, že společnosti nebudou používat shromážděné údaje pro vlastní potřebu, ledaže je zveřejní i ostatním, což je celkem kontroverzní. Daleko kontroverznější může ale být povinnost velkým technologickým společnostem zakázat upřednostňovat vlastní služby a aplikace. Text hovoří o zákazu předinstalovat jakoukoli vlastní aplikaci. Dále se také v návrhu píše, že by uživatel měl mít možnost odinstalovat jakoukoli aplikaci. Pokud by tedy návrh byl přijat, smartphone z krabice v EU by softwarově vypadal úplně jinak, než smatrphone zakoupený jinde ve světě.

Než se ale strhne v komentářích diskuze o tom, jak je EU špatná, rád bych upozornil, že se jedná pouze o návrh. Legislativní proces je v tomto případě velmi zdlouhavý, a málokdy se podobná kontroverze prosadí. Když se nad tím zamyslíte, dikce návrhu v podstatě zakazuje předinstalovat i App Store či Google Play, jelikož jde o „vnucení“ vlastní služby. V současné době je EU velmi aktivní na poli technologických společností, nebojím se tedy legislativní návrh přirovnat k „svezení“ se na populárním tématu. Dám hlavu na špalek za to, že nic podobného prosazeno nebude.