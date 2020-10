Do Google Maps míří novinka, která vám usnadní orientaci ve městech. Dostupná bude i v Praze

Rozšířená realita nebo chcete-li AR je některými uživateli i společnostmi označována za technologii budoucnosti. Faktem však je, že se zatím jakéhokoli většího využití v reálném životě nedočkala. Tuto skutečnost má ale v brzké době v plánu změnit Google skrze své Maps. V těch totiž již od loňského roku testuje AR prvky zobrazující ukazatele nejrůznějších míst ve městech a navigaci mezi nimi, díky čemuž je orientace v nich jednodušší než přes klasickou mapu. A jak se zdá, nyní si je touto vychytávkou natolik jistý, že jí hodlá brzy vypustit na veřejnost.

AR ukazatelů nejrůznějších barů, restaurací či jiných zajímavých míst se zprvu dočká 25 měst po celém světě v čele s Barcelonu, Berlínem. Londýnem či dokonce Prahou. Novinka bude zaktivovatelná přes nové speciální AR tlačítko s názvem Live View a fungovat bude přesně tak, jak byste očekávali – tedy přes displej vašeho telefonu vám bude v reálném prostředí snímaném fotoaparátem smartphonu ukazovat AR ukazatele ve formě nejrůznějších šipek či popisků, podle kterých se budete moci orientovat. Postupem času bude samozřejmě Google nabídku měst s podporou AR prvků v Google Maps rozšiřovat, díky čemuž se stane vychytávka ještě využitelnější.

Kdy přesně hodlá Google AR navigaci Google Maps spustit bohužel není v tuto chvíli zcela jasné. Ohledně termínu spuštění jsme se od něj totiž dozvěděli jen to, že má nastat brzy a to jak v případě iOS, tak i Androidu. Otazníky visí však i nad tím, zda bude ke zprovoznění potřeba update aplikací či zda vše proběhne změnami na serverech Googlu. Takřka se 100% jistotou se však dá říci, že novinka dorazí mezi uživatele ve vlnách, jelikož právě takto Google všechny své novinky rozšiřuje. Snad se tedy na “česká vlna” přilije co nejdříve.