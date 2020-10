App Store byl pro Apple i přes léto zlatý důl

Není žádným tajemstvím, že jsou služby čím dál důležitějším zdrojem příjmů Applu, který by se mohl dokonce do budoucna stát i jeho příjmem hlavním nebo minimálně jedním z nejvýraznějších. To ostatně potvrzují i nová data analytické společnosti Sensor Tower, která reflektují výnosy z App Store za uplynulé čtvrtletí – tedy za červenec až září. Výnosy z jablečného obchodu s aplikacemi totiž dle nich opět letěly výrazně nahoru.

Podle dostupných dat Sensor Tower si měl Apple v uplynulém čtvrtletí přijít na výnosy ve výši 19 miliard dolarů, což je o 31 % více, než tomu bylo ve stejném období v loňském roce. Je tedy zcela evidentní, že politika App Store založená na předplatných službách, placených aplikacích a řadě mikrotransakcí v aplikacích zdarma nese své ovoce a běžní uživatelé jí přijali za svou. Nutno nicméně podotknout, že ani konkurenční Android na tom není z hlediska výnosů vůbec zle, jelikož si za uplynulé čtvrtletí přišel na 10,3 miliard dolarů, což je o 34 % více než ve stejném období vloni. Poměrně zajímavá jsou i data týkající se instalace aplikací. Ta totiž ukazují, že App Storu stačilo na výrazné zvýšení výnosu zvýšení instalace aplikací meziročně o pouhá 2,5 % na 8,2 miliard za toto období. To Android potřeboval na zvýšení výnosu 31% nárůst instalací, což v řeči čísel znamená 28,3 miliard aplikací nainstalovaných za uplynulé čtvrtletí. U něj je tedy nárůst skutečně brutální.

Pokud by vás pak zajímali největší tahouni mezi aplikacemi, jako již tradičně se jedná o předplatné služby typu Disney+ a Netflix nebo hry, které jsou dlouhodobě nejvýdělečnější kategorií obchodu s aplikacemi.