Start prodejů iPadu Air 4. generace klepe na dveře

Zhruba v polovině září představil Apple na tiskové konferenci nové generace Apple Watch a iPadů – konkrétně Series 6, SE v případě Watch a 8. generaci a Air 4 v případě iPadů. Zatímco první tři jmenované produkty se již na pulty obchodů zdárně dostaly, na spuštění prodejů iPadů Air 4 stále čekáme a co víc, přesný termín jejich startu zatím neznáme. Apple o nich totiž prozradil jen to, že dorazí v říjnu. Zatímco naprostá většina podobných nejasných termínů znamenala pro fanoušky Applu čekání do konce daného měsíce, v případě iPadu Air 4 se pravděpodobně dočkáme o poznání dříve. Tvrdí to alespoň reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Podle zdrojů Gurmana má již Apple hotové veškeré marketingové materiály pro obchody, do kterých je již nyní ve velkém distribuuje. A jelikož znamenaly tyto kroky v minulosti bezprostřední start prodejů produktů, je poměrně pravděpodobné, že se spuštění prodejů nového Airu 4 dočkáme co nevidět. V úvahu připadá dokonce spuštění objednávek dnes s tím, že od zítřka by mohl být tablet dostupný v kamenných obchodech. Druhou poměrně pravděpodobnou variantou je pak zítřejší spuštění předobjednávek, které by mohl Apple začít doručovat v průběhu příštího týdne.

Nový iPad Air 4. generace toho nabízí oproti svému předchůdci skutečně mnoho. Suverénně nejvýraznější změnou je design, který již nevychází z původních iPadů, nýbrž z iPadů Pro 3. a 4. generace. Potěší u něj ale i velmi výkonný procesor Apple A14 Bionic či Touch ID zabudované v Power Buttonu, což je prvek, který uvidíme u Apple produktů vůbec poprvé. Za zmínku stojí dále šest barevných variant v čele se zelenou či modrou nebo nasazení USB-C konektoru, který u tabletu nahrazuje oblíbený Lightning.