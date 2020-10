Na Xboxy a PlayStationy dorazí aplikace Apple TV, počítá se prý i s AirPlay 2 a HomeKitem

Když Apple v loňském roce oznámil, že svá softwarová řešení hodlá odemknout širší veřejnosti skrze aplikace, které budou nainstalovatelné na nejablečné produkty, nejednoho svého fanouška tím velmi potěšil. Díky tomuto kroku jsme totiž nyní schopní na některých chytrých televizích pouštět pořady z Apple TV+ či iTunes, nebo zrcadlit displej telefonu, tabletu či počítače bez nutnosti fyzické Apple TV. Tu na nich totiž nahrazují aplikace Apple TV a AirPlay 2. A jak se zdá, ty se z chytrých televizí v dohledné době přesunou i na herní konzole.

Zdroj: MacRumors

Beta testeři nových softwarů pro Xbox si před pár hodinami všimli, že je na tato zařízení nově možné stáhnout právě aplikaci Apple TV, která uživatelům poskytne přístup ke knihovně filmů na iTunes i obsahu na Apple TV+. Redaktorům z 9to5mac se následně podařilo od jejich zdrojů zjistit, že se to stejné chystá i pro PlayStation s tím, že se má výhledově pro obě platformy počítat i s nasazením podpory HomeKitu a AirPlay 2 – tedy funkcí, které Apple nasazuje pozvolna právě do chytrých televizí. HomeKit a AirPlay 2 nicméně zřejmě dorazí později než aplikace Apple TV.

Co se týče vydání její veřejné verze, nad termínem zatím visí otazníky. Obecně se však předpokládá, že by k tomu mohlo dojít 10. listopadu, jelikož právě v tento den má dorazit na pulty obchodů první konzole nové generace – konkrétně Xbox Series S a X. Ten bude následovat o 9 dní později Sony se svým PlayStationem 5 v Evropě, potažmo 12. listopadu v USA. Zacílení na tento termín by tedy dávalo rozhodně smysl.