Doporučeno Applem: Math Learner aneb zábavná matematika pro děti

Jednou z vlastností iOS / iPadOS App Storu je nabídka aplikací, které Apple uživatelům doporučuje k vyzkoušení. Některé z těchto navrhovaných aplikací často vypadají velice zajímavě, proto jsme se rozhodli, že některou z nich čas od času vyzkoušíme. Dnes Apple doporučuje aplikaci Math Learner.

Vzhled

Po svém spuštění se aplikace Math Learner nejprve zeptá na věk toho, který ji bude využívat – na základě tohoto údaje připraví lekce a testy na míru. Následuje krátké interaktivní seznámení s prostředím a funkcemi aplikace a jednoduchý test, který prověří znalosti uživatele. Hlavní obrazovka aplikace sestává ze spodní lišty s tlačítky pro přechod do přehledu odměn, dennímu přehledu, vstupu do “League of Math” a dalším příkladům. Na liště v horní části displeje se pak zobrazuje skóre spolu s údajem o tom, kolik dní uživatel počítal.

Fotogalerie Math Learner iOS 1 Math Learner iOS 2 Math Learner iOS 3 Math Learner iOS 4 +7 Fotek Math Learner iOS 5 Math Learner iOS 6 Math Learner iOS 7 Math Learner iOS 8 Math Learner iOS 9 Math Learner iOS 10 Vstoupit do galerie

Funkce

Název aplikace hovoří asi za vše – Math Leaner nabízí jednoduché matematické příklady pro mladší uživatele. Děti mohou v aplikaci počítat klasickým způsobem, v nabídce jsou ale také příklady s doplňováním číselné řady, počítání obrázků nebo možnost namluvení odpovědi (anglicky). Uživatelé se mohou v rámci aplikace účastnit různých výzev, srovnat svůj výkon s ostatními uživateli a získávat odměny v podobě postaviček pejsků. Aplikace využívá k učení i zkoušení zábavnou, hravou formu.

Fotogalerie Math Learner iOS 12 Math Learner iOS 13 Math Learner iOS 14 Math Learner iOS 15 +7 Fotek Math Learner iOS 16 Math Learner iOS 17 Math Learner iOS 18 Math Learner iOS 19 Math Learner iOS 20 Math Learner iOS 21 Vstoupit do galerie

Závěrem

Funkcím a vzhledu aplikace Math Learner nelze nic vytknout. Aplikace funguje bez problémů, její rozhraní je pro děti jistě lákavé, příklady jsou zábavné a funkcí je dostatek. Problémem je ale předplatné – přestože plně chápu, že tvůrci aplikací musi z něčeho žít, připadá mi týdenní předplatné ve výši 279 korun jako opravdu zbytečně vysoké. Pro výuku a zkoušení matematiky zábavnou formou nabízí iOS App Store nespočet kvalitních aplikací za mnohem nižší nebo dokonce nulovou cenu – inspiraci najdete třeba zde.