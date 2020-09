Výhodné nákupy z mobilu: Jak mít slevové kupóny stále u sebe

Komerční sdělení: Životní tempo roste a lidé potřebují ušetřit co nejvíce času. Díky technologiím už je možné rychleji nejen nakupovat, ale i ušetřit při nákupech peníze. Kromě nákupních aplikací teď lidem život usnadní i možnost mít slevy do e-shopů přímo ve svém iPhonu nebo iPadu.

Slevové kupóny dosahují mezi návštěvníky e-shopů stále větší popularity. A není divu, uplatnění slevového kupónu na objednávku může zákazníkovi ušetřit i tisíce korun. V době, kdy technologie umožňují zjednodušit si život na všech frontách, samozřejmě existuje i jednoduchý způsob, jak ušetřit peníze při nakupování z mobilu.

Slevy na nákupy přímo ve vašem mobilu

Nejjednodušší způsob, jak rychle a pohodlně využívat slevové kupóny na nákupy, je stáhnout si je přímo do svého zařízení. Stažení slev do iPhonu nebo iPadu ušetří spoustu času s opakovaným vyhledáváním aktuálních slev v prohlížeči. Stejně jako je možné stáhnout si aplikaci umožňující snadný nákup v jednotlivých e-shopech, je možné stáhnout si do mobilu aplikaci pro cashback a přehled slevových kupónů.

Stáhněte si slevové kupóny do iPhonu

Dohledávat slevové kupóny v prohlížeči může být nepříjemně zdlouhavé. Tady je malý tip, jak si hledání kupónů usnadnit. Webovou stránku, kde se nachází srovnání slev a kupónů, lze v Safari přidat přímo na plochu telefonu, a to prostřednictvím tlačítka pro sdílení, kde se nachází možnost “Přidat na plochu”. Webová stránka s kupóny se uloží mezi další aplikace ve vašem iPhonu. To umožňuje vyhnout se vyhledávání webu se slevovými kupóny v prohlížeči při každém nákupu.

Cashback v mobilní aplikaci

Cashback je služba, která umožňuje získat zpět peníze utracené za nákupy v internetových obchodech. Z objednávky ve vybraných obchodech je určitá část z celkové útraty vrácena zákazníkovi zpět na účet. Cashback je možné využít i při nákupech z mobilu. Stačí si stáhnout mobilní aplikaci, kterou nabízí jednotlivé cashbackové portály. Nákup prostřednictvím těchto mobilních aplikací je pohodlnější a cashback je při objednávkách automaticky započítáván.

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.