Proč se na iPhone zobrazuje oranžová a zelená tečka v horní části displeje

Věřte nebo ne, od vydání veřejných verzí nových operačních systémů uběhly již téměř tři týdny. Během této doby už zajisté většina z vás, dost možná s pomocí našich článků, odzkoušela všemožné nové funkce a další vlastnosti, které se systémy přišly. Beta verze těchto operačních systémů jsou poté k dispozici již po dobu několika měsíců, konkrétně od června, kdy proběhla jablečná vývojářská konference WWDC20. Ať už patříte mezi beta testery, anebo mezi obyčejné uživatele, tak už jste si dost možná na vašem aktualizovaném iPhonu či iPadu v horní části displeje všimli zelené či oranžové tečky, které se mohou čas od času objevit. Proč se tyto tečky vůbec zobrazují?

Co znamená oranžová a zelená tečka na displeji iPhone

Již po vydání prvních beta verzí jsme vám odpověď na výše zmíněnou otázku odpověděli. I přesto nám však neustále od našich čtenářů chodí na tohle téma dotazy, a proto jsme se rozhodli, že vám tento článek s vysvětlením přineseme ještě jednou. Hned na začátek můžeme uvést, že zelená a oranžová tečka, která se může zobrazit v horní části displeje, má co dočinění s bezpečností a soukromím. Applu, jakožto jedné z mála technologických společností, velmi záleží na tom, aby data jeho uživatelů byla v co největším bezpečí. Přesně proto se kalifornský gigant neustále snaží přicházet s novými funkcemi, díky kterým se mohou uživatelé cítit ještě bezpečněji. Jestliže se vám tedy v horní části displeje zobrazí zelená tečka, tak to znamená, že nějaká aplikace zrovna využívá vaši kameru. Pokud se naopak objeví tečka oranžová, tak zrovna nějaká aplikace používá mikrofon. Chcete-li zjistit, jaká konkrétní aplikace s kamerou či mikrofonem pracuje, tak stačí otevřít ovládací centrum, kde se zobrazí její název.

(De)aktivace přístupu ke kameře či mikrofonu

Jestliže pomocí výše uvedeného postupu zjistíte, že nějaká aplikace využívá kameru/mikrofon neoprávněně, tak jí to samozřejmě můžete zakázat. Stačí přejít do Nastavení -> Soukromí, kde poté podle potřeby otevřete sekci Fotoaparát nebo Mikrofon. V seznamu aplikací už poté můžete pomocí přepínačů přístup ke kameře či mikrofonu (de)aktivovat. Tyto zmíněné tečky jsou svým způsobem přejaty z macOS zařízení. Pokud totiž na Macu či MacBooku aktivujete FaceTime kameru, tak se přímo vedle ní rozsvítí fyzická zelená dioda, která vás o aktivitě předního fotoaparátu informuje. Nutno podotknout, že podle Applu nelze tuto ochrannou funkci žádným způsobem obejít. iPhony ani iPady fyzickou diodou nedisponují, což je možná pro některé uživatele škoda, a proto je nutné zobrazení tečky na displeji.