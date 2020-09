Windows XP mohl vypadat jako Mac OS X, prozradil to uniklý zdrojový kód

Většina z vás pravděpodobně před pár dny zaznamenala únik zdrojového kódu stařičkého operačního systému Windows XS z dílny Microsoftu. Zdánlivě nezajímavá věc pro fanoušky Applu se však nyní prezentuje přesným opakem. Kód totiž obsahuje grafické prvky, které se nápadně podobají starému grafickému rozhraní Aqua, které představil Steve Jobs na konferenci Macworld v roce 2000.

Grafické rozhraní Aqua mělo na Macích nahradit svého předchůdce ve formě rozhraní Platinum, pro který byl typický plochý, strohý a “šedivý” vzhled – ostatně, jako pro naprostou většinu softwarů na přelomu 20. a 21. století. A právě to měla za cíl Aqua, jelikož jí Apple od jejího prvopočátku vyvíjel s maximálním důrazem na uživatelskou přívětivost a to jak z hlediska vzhledu, tak i celkové využitelnosti systému. Hlavním motivem při tvorbě pak byla pro Apple voda a prakticky vše s ní spjaté – tedy průhlednost a čistota, ale i barevnost a různé lomy barev. A co víc – Aqua stála za zrozením dnes již ikonického docku. Bez jakékoliv nadsázky se dá s odstupem času grafické rozhraní Aqua označit za jakousi vstupenku počítačů Applu do nového století – tedy alespoň z hlediska jejich operačních systémů.

Fotogalerie windows xp aqua1 windows xp aqua2 Vstoupit do galerie

A právě o takovou vstupenku měl podle kódu z Windows XP zájem i Microsoft, byť samozřejmě v mírně upravené podobě. Jedno z jím vyvíjených témat s kódovým označením “Candy” totiž “vodní prvky” jablečné Aqua skutečně obsahuje, což si můžete ověřit na screenshotch vedle tohoto odstavce. Zřejmě nejvýraznějšími odkazy na Aquu jsou zaoblená tlačítka s průhledný designem, který má právě vodu připomínat. Téma Candy nebylo nicméně ve Windows XP nikdy dokončeno, jelikož se Microsoft rozhodl raději vsadit na motiv Luna – tedy kombinaci zelené a modré barvy prostupující celým systémem.