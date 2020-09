Recenze Form Smart Swim: nejlepší gadget pro plavce od vynálezu plavek!

Vzpomínám si, jak jsem před deseti lety vstával ve 4 ráno, abych viděl, jak Michael Phelps získává na olympiádě v Sydney jednu medaili za druhou. Nikoho jsem v té době nezbožňoval víc než právě Phelpse, díky kterému mě začalo plavání celkově zajímat a bavit. Abych se k němu i po letech dokázal vrátit, hledal jsme nějakou motivaci, tedy samozřejmě kromě toho, abych se dostal do formy. Už dlouho jsem po očku sledoval Form Smart Swim, první inteligentní plavecké brýle na světě s displejem. Když jsme se letos v léte povaloval na pláži, říkal jsem si, že bych už skutečně mohl začít. Doma už mě čekal balíček, jehož obsah jsem si doslova zamiloval a přivedl mě opět k plavání. Pojďte se podívat, zda by se tato vychytávka mohla líbit i vám.

Již první pohled na samotnou krabičku Form vám dá jasný obraz o tom, že se nejedná o žádnou startupovou firmu, která rozesílá beta verze svých produktů, ale naopak o seriózní záležitost, kterou bych přirovnal například ke GoPro. Samotné balení je velmi pěkně udělané a první, co po rozbalení spatříte, je kvalitní neoprenové pouzdro s otvory pro odvětrávání, ve kterých jsou uloženy samotné brýle. Nemusíte se tak starat o to, kde je nositi, aby se nepoškodily nebo nezatuchly. To Form vyřešil za vás. Kromě samotných brýlí pak v balení najdete také rovnou sedm mostíků přes nos, abyste si vybrali ten, který vám bude nejvíc vyhovovat. I ty nejdražší brýle od Speeda a podobných značek, které jsem kdy měl, přitom v balení standardně nabízí mostíky tři. Nemusíte se tak obávat, že vám brýle nesednou.

Díky množství mostíků a dvojici silikonových šňůrek si je můžete přizpůsobit k dokonalosti. Součástí balení je také malý zatavený sáček, ve kterém najdete Form mounting clip, který slouží k uchycení senzoru Polar 0H1, pomocí něhož můžete měřit srdeční tep. Senzor se prodává zvlášť za zhruba dva tisíce korun a pomocí speciálního klipu jej připnete na silikonovou šňůrku brýlí. Pokud si chcete hlídat tepy, pak je to ideální způsob – tedy v případě, že nepoužíváte nějaké smartwatch, které to umí. V balení nechybí samozřejmě ani návod a další dokumentu, které najdete pečlivě srovnané v krabičce.

Brýle samotné jsou o něco málo větší než závodní Speedo, ale stále se jedná o klasické plavecké brýle s jediným rozdílem a tím je elektronická část, připevněná k jedné z čoček. Záměrně píši k jedné, protože, zda se bude displej nacházet na vašem pravém nebo levém oku si můžete samozřejmě zvolit. Brýle fungují stejně jako jakékoli jiné brýle pro plavce. Díky mostíkům a dvojici silikonových šňůrek si je můžete nastavit přesně na obličej a poté jen stačí vydechnout a přetáhnout brýle na oči. Vše je pochopitelně vodotěsné a plavat můžete, jak je libo a potápění do hloubky cca 2 metry není také žádný problém. Brýle snesou jak klasickou vodu v bazénu, tak i slanou mořskou vodu, ovšem musíte je po každém plavání umýt čistou vodou, aby sůl nezačala rozežírat gumové části. Brýle mají UV ochranu a jsou mírně zatmavené.

Co se výdrže baterie týká, výrobce udává 8 hodin a tuto hodnotu mohu potvrdit. Po 40minutovém plavání mi zůstává ještě více než 90% výdrže baterie. Brýle neztrácí kapacitu ani když jsou vypnuté, a tak pokud jdete plavat ve čtvrtek a poté až v pondělí, nemusíte se bát, že by došlo k nějakému výraznému vybití baterie jen tím, že hodinky leží v pouzdře. Nabíjení pak probíhá přes speciální konektor, který je součástí balení. Pokud chodíte třikrát týdně plavat na hodinu, pak vám bude stačit nabít brýle dvakrát do měsíce.

Samotné nastavení brýlí funguje podobně jako je tomu u Apple Watch. Některé funkce jako například jas nebo orientace displeje (displej můžete mít jak na pravém, tak i na levém oku) si můžete nastavit přímo na brýlích, jiné pokročilejší funkce pak nastavujete v aplikaci v iPhonu. Brýle si díky tomu můžete dokonale přizpůsobit a nastavit, co vše a především kdy, vám mají ukazovat. Během obrátky tak můžete vidět čas uplynulého bazénu, uplynulého půl bazénu, počet kalorií celkem, počet kalorií za poslední bazén anebo cokoli, co vás jen napadne. Jakmile obrátku dokončíte, opět se vám zobrazí informace, které chcete vidět stále, tedy například vzdálenost a čas po který již plavete celkově. Samozřejmě si vše můžete přizpůsobit, a tak máte možnost sledovat například čas aktuálního bazénu a naopak při obrátce se podívat na to, jak jste na tom celkově. Je tedy jen na vás, která data jsou pro vás důležitá a kdy je chcete zobrazit.

Co se týká displeje a ovládání brýlí, vše je velmi snadné a k ovládání slouží dvojice tlačítek, pomocí kterých se pohybujete a potvrzujete volby v menu. Máte tak možnost nastavit si režim, ve kterém chcete plavat, zahájit samotné plavání nebo jej naopak pauznout a tak dále. Jakmile dojdete do bazénu, stačí podržením jednoho tlačítka brýle zapnout, zvolit si režim, ve kterém budete plavat. Jakmile plavání dokončíte, máte možnost svůj výkon a data o něm uložit do brýlí a z nich poté při nejbližší synchronizaci s iPhonem přenést data do aplikace v telefonu. I přímo na brýlích si můžete nastavit například jas displeje, zvolit délku bazénu a udělat všechna základní nastavení k tomu, aby se vám co nejlépe plavalo. Displej je velmi jasný a můžete si jej přizpůsobit tak, aby vyhovoval podmínkám, které máte ve svém bazénu nebo na otevřené vodě někde v přírodě. Informace o svém výkonu vidíte jak pod vodou, tak i v momentě, kdy se vynoříte.

Brýle umí měřit data v bazénu i na otevřené vodě. V bazénu si zvolíte délku bazénu a následně se již brýle o vše starají sami, přičemž dokáží detekovat otočky na koncích jednotlivých uplavaných bazénů, počet temp, které jste udělali, délku jednotlivých temp a čas na každou jednu délku bazénu, stejně jako celkový čas. Samozřejmostí je pak měření vzdálenosti. Právě díky měření délky tempa a rychlosti jednotlivých délek bazénu máte možnost zlepšovat nejen rychlost a výdrž, ale také techniku. Na otevřené vodě je pak nutné mít na zápěstí hodinky Garmin nebo Apple Watch s GPS, pomocí kterých se měří do aplikace Form vzdálenost, jenž uplavete. Brýle samy o sobě nejsou vybaveny GPS senzorem. Spolupracují však plně s výše uvedenými hodinkami a z nich mohou čerpat nejen data o vzdálenosti, ale také informace o vašem srdečním tepu nebo okysličení krve a tato data jsou v reálném čase synchronizována tak, abyste věděli, v jaký moment tréninku jste měli jaký tep nebo okysličení. Samozřejmě se dozvíte také počty spálených kalorií a další informace o vašem tréninku.

Jakmile dokončíte trénink nebo jejich sérii, stačí brýle připojit k aplikaci Form v iOS nebo Android zařízení, do které se automaticky stáhnou veškerá data. Samotná aplikace je rozdělena do tří částí. V první nazvané FEED naleznete v podstatě malou sociální síť, ve které můžete najít své přátele a sledovat jejich výkony. Dozvíte se, kdy byli plavat a jakých výsledků dosáhli. Jejich výkon můžete samozřejmě olajkovat nebo také okomentovat. Ve druhé části aplikace máte možnost vidět synchronizaci s brýlemi, kde můžete nastavit, jaké informace mají kdy zobrazit, zjistit jejich aktuální stav baterie, propojit je s chytrými hodinkami Garmin, Apple Watch a senzorem Polar OH1 a nebo také aktualizovat jejich firmware.

Třetí záložka vás pak bude zajímat nejvíc. Najdete v ní veškeré informace o každé vteřině, kterou jste strávili ve vodě. K dispozici máte denní, týdenní a roční statistiky. Můžete se podívat na celkový čas ve vodě, celkové počty uplavaných metrů a další zajímavé statistiky. Máte také možnost vybrat jednotlivé tréninky a ty sledovat velmi podrobně. K dispozici máte čas každého bazénu, co jste uplavali, počet temp za minutu, délku temp, délku nejlepšího tempa, počet spálených kalorií a pro milovníky výkonu také takzvané SWOLF score. Aby toho nebylo málo, můžete veškerá data exportovat a odeslat je do svého mailu ve formátech .FIT a .CSV, což jsou dva nejpoužívanější formáty pro drtivou většinu sportovních aplikací. Data tak můžete sdílet například do Stravy a podobných aplikací.

Jediné, co mi na aplikaci chybí, je nějaká ta motivace, kterou uměl už před více než deseti lety například Nike+ iPod. Zkrátka ať uděláte, co uděláte, ani brýle ani aplikace vás nijak nepochválí, neukáží vám vaše největší úspěchy a vy jste tak stále odkázání na to, abyste si své nejlepší časy hledali sami mezi jednotlivými tréninky a zkrátka si řekli: „sakra dnes mi to šlo“. Je škoda, že toto neumí samy brýle nebo aplikace a když dojdete do šatny a připojíte brýle k aplikaci, nedozvíte se okamžitě, že dnes jste měli nejdelší tempa, nejrychlejší čas, uplavali jste víc než minule nebo něco podobného, co vás povzbudí a namotivuje.

Jediný problém, na který u Form můžete narazit je jejich cena. Už samotná cena, která je prezentována na webu se zřejmě drtivé většině lidí bude zdát hodně vysoká, tou to však zdaleka nekončí. Zatímco na oficiálních stránkách najdete cenu 199$, respektive 170€, musíte k této ceně připočítat také poštovné a to je 26 dolarů. Z nějakého nepochopitelného důvodu vám navíc místo na 199$ dojde účet na 202,46 dolarů, ke kterým tedy připočítáte 26 dolarů poštovné. Bohužel jsou brýle zasílány z USA, což znamená proclení, které jsem nechal řešit DHL a tak jsem musel zaplatit poplatek pro DHL, CLO a DPH, což bylo dohromady dalších 70€. Brýle vás tedy vyjdou celkově na zhruba osm tisíc korun, což je částka, která může být tím, co mnoho lidí od nákupu odradí. Pokud tedy brýle uvidíte někde na eBay nebo na evropském e-shopu, rozhodně neváhejte a kupte je raději zde, abyste se vyhnuli podobnému placení, jaké jsem zažil já.

Form je za mě to nejlepší, co jsem v rámci gadgetů od doby AirPods objevil. Jedná se o naprosto úžasnou vychytávku, díky které vás bude plavání bavit i v dny, kdy se vám prostě do vody nechce a nemůžete se dokopat k tomu, abyste vylezli z domu a zamířili si to k bazénu. Osobně nejvíc oceňuji především fakt, že brýle jsou skutečně svým spravováním a pohodlností na úrovni těch nejlepších modelů od Speeda a dalších značek. Nejedná se tedy o produkt, který by byl výjimečný jen tím, co umí, ale jinak nedokázal zaběhnutým řešením konkurovat, ale právě naopak. Pokud vám nevadí obětovat nějakou tu korunu navíc a chcete si plavání vychutnat nejen po fyzické, ale i technologické stránce, jedná se o to nejlepší, do čeho můžete investovat! FORM Smart Swim Goggles si můžete zakoupit přímo na formswim.com