4 filmy na iTunes, které vám zpříjemní deštivý víkend (25. 9. 2020 – 27. 9. 2020)

Víkend je opět tu a spolu s ním také příležitost podívat se na nějaký zajímavý film. Pro dnešní výběr jsme zvolili filmy, které služba iTunes nabízí za zvýhodněnou cenu pod 130 korun. Nejedná se sice o žhavé novinky, věříme ale, že si mezi nimi i tak vyberete svého favorita pro tento deštivý víkend.

Chicago

Roxie Hart je řadovou tanečnicí, která by pro slávu šla třeba i přes mrtvoly. Když se jednoho dne skutečně dopustí vraždy, dostane se za mříže, kde potkává kabaretní star Velmu Kelly. Velmi právník Flynn se ujímá i Roxiina případu a udělá z ní naprostou senzaci bulváru – jak bývá zvykem, rivalita a souboje obou žen na sebe nenechají dlouho čekat.

59,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Chicago pořídíte zde.

Návrat do Cold Mountain

Děj snímku Návrat do Cold Mountain se odehrává na počátku americké občanské války, kdy muži z Cold Mountain v Severní Karolíně rychle vstupují do konfederační armády. Ada chce oddaně čekat na svého Inmana, válka ale zdánlivě nebere konce a Ada na své dopisy nedostává odpověď. Najde v sobě Ada sílu k přežití? A jaký bude Inmanův osud?

59,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Návrat do Cold Mountain pořídíte zde.

Skyscraper

WIll Sawyer (Dwayne Johnson) je bývalý člen záchranného týmu FBI a americký válečný veterán. Nyní pracuje v oblasti zabezpečení mrakodrapů a výškových budov. Will je jednoho dne najat, aby zkontroloval Perlu – nejvyšší a nejlépe zabezpečenou budovu na světě. Když začne v Perle hořet, Will Sawyer brzy zjistí, že se nejedná o náhodu…

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Skyscraper pořídíte zde.

Warcraft

Zatímco království Azeroth je vzkvétající říši lidí, ve které vládne král Llane, v Draenoru mezi sebou neustále bojují znepřátelené rasy Orků, které spojí až neporazitelný nepřítel – nákaza, která v jejich zemi postupně ničí vše živé. Orkové získají díky portálu možnost proniknout do jiného světa a osídlit ho – jejich cílem se stává Azeroth, a jeho obyvatelům nezbývá než se bránit do posledního dechu.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Warcraft pořídíte zde.