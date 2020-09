Podívejte se na první unboxing ochranné masky proti koronaviru z dílny Applu

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple pro své zaměstnance vyvinul vlastní ochranné roušky proti koronaviru, které jim mají alespoň částečně pomoci snížit riziko nákazy. Přestože jsou tyto ochranné masky určené jen pro zaměstnance Applu, podařilo se nyní jednomu z nejznámějších “unboxingových” youtuberů jednu sadu získat a na kameru jí rozbalit. Díky tomu si tak můžeme i my, běžní smrtelníci, prohlédnout, co vlastně Apple svým lidem rozdává. Video si můžete pustit pod tímto odstavcem

Jak můžete na videu nad tímto odstavcem vidět, Apple se rozhodl své ochranné masky balit téměř stejně jako klasické produkty – tedy do bílé papírové krabičky s šedými nápisy, mezi kterými nechybí ani ikonické “Designed by Apple in California, Assembled in China”. Po otevření krabičky je pak okamžitě k dispozici jednoduchý obrázkový návod spolu se speciální plastovou sponou pro seřízení gumiček masky za hlavou a hned pěti neprodyšně zabalenými maskami. Masky dodává Apple hned v pěti velikostech, díky čemuž může zaměstnancům zaručit, že jim budou na obličeji držet skutečně perfektně. Zajímavé je rovněž to, že lze masky až pětkrát vyprat, díky čemuž se jejich doba využitelnosti výrazně prodlouží.

O snahách Applu vytvořit vlastní ochranné masky pro zaměstnance se začalo hovořit již před mnoha měsíci. Kvůli snaze kalifornského giganta neovlivnit dodávky ochranného materiálu dalších firem či států však byla jejich realizace zdlouhavější, než by zřejmě kdekdo čekal. Podobný postup ze strany Applu však nelze v žádném případě vnímat jinak než pozitivně, jelikož je z něj vidět, že si naplno uvědomuje závažnost nynější situace.