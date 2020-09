7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (25. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Stažením aplikace IP4K: Phone cam as IP Camera získáte parádní a vcelku praktický nástroj, se kterým se navíc můžete parádně zabavit. Program totiž přepne iPhone či iPad do podoby IP kamery a umožní vám na lokální síti přes Google Chrome či třeba VLC Player sledovat, co se děje na kameře.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějaký nástroj, který by vám dokázal pomoci se soustředěním, usínáním a relaxací, tak by vás mohla zaujmout aplikace Nature:sounds around the world. Program totiž skrývá rozsáhlou kolekci různých zvuků, mezi které se řadí například zpěv ptáků, zvuky tuleňů, deště, bouřky a dalších.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Ve hře Moto Race Pro se zhostíte role řidiče terénní motorky a váš úkol bude jasný. Budete totiž muset překonat jednotlivé trasy, na kterých na vás čeká řada různých překážek. Při jízdě samozřejmě budete muset dělat různé triky jako salta a podobně, za což si přijdete na body navíc.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Aplikace Periodic Table Chemistry 4 cílí především na milovníky a studenty chemie, kteří vcelku pravidelně pracují s periodickou soustavou prvků. Tento nástroj vám ji totiž zpřístupní v interaktivní podobě a navíc vám dokáže poskytnout řadu cenných informací ke každému prvku.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže se zajímáte o výpočetní techniku, informační technologie, kyberbezpečnost a podobně a rádi byste zůstali v obraze, tak by vás mohla zaujmout aplikace Dark Hacker News. Tento program vám totiž bude pravidelně poskytovat aktuální informace ze světa.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Další aplikace, která cílí na milovníky a studenty chemie, je General Chemistry Quiz. Jak již samotný název napovídá, tento nástroj slouží k tomu, aby vás co možná nejlépe otestovat. V rámci programu si vyberete různé obory, aplikace vygeneruje otázky a následně vám už jen stačí, když na ně odpovíte.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace Safe + Password Manager získáte parádní nástroj, který slouží pro zabezpečení vašich osobních údajů. Program si konkrétně poradí se správou vašich hesel a dokonce vám dokáže posloužit jakožto bezpečnostní sejf pro vaše osobní fotografie. Safe + Password Manager používá spolehlivé šifrování AES-256 a data odemkne pouze po úspěšné biometrické autentizaci či po zadání hesla.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)