7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (25. 9. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Any PDF Converter Pro cílí primárně na ty uživatele, kteří častokrát pracují s dokumenty ve formátu PDF. S pomocí tohoto nástroje můžete v rychlosti převést zmiňované PDF soubory do podoby, se kterou pracují programy jako Microsoft Word, Excel, PowerPoint a další.

Původní cena: 549 Kč (Zdarma)

Další aplikace, kterou si zde dnes uvedeme a taktéž slouží pro různé převádění napříč formáty, je Tipard All Music Converter. Rozdílem oproti výše zmiňovanému programu však je, že tento nástroj slouží pro hudební soubory. Aplikace si konkrétně poradí se soubory MP3, M4A, WMA, WAV, AIFF, AAC, FLAC, OGG a ALAC.

Původní cena: 299 Kč (Zdarma)

Jestliže se řadíte mezi milovníky her, ve kterých musíte stavět obranný systém proti neustálým útokům vašich nepřátel, tak byste určitě neměli přehlédnout titul Kingdom Rush HD. Vašim úkolem tedy bude, abyste ubránili vaše království proti orkům, trolům, zlým čarodějům a dalším.

Původní cena: 249 Kč (149 Kč)

Titul Iron Marines pochází od stejných tvůrců jako výše zmiňovaná hra Kingdom Rush HD. V tomto strategickém titulu ale budete mířit k vyšším cílům. Ocitnete se totiž v roli správce neznámé planety a budete muset rekrutovat ty největší hrdiny v galaxii, kteří vám následně pomohou převzít kontrolu nad dalšími planetami.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Legendární hra Gone Home se opět dostává do akce. V tomto titulu se zhostíte role muže, který se po roce v zahraničí konečně vrací domů. Problém ale nastane v momentě, kdy do vašeho domu dorazíte a najdete jej úplně prázdný. Co se stalo? Kde je vaše rodina? Vaším úkolem bude vyřešit tyto záhady a poznat pravdu.

Původní cena: 379 Kč (229 Kč)

Aplikaci Icon Maker Pro ocení především vývojáři, kteří vytvářejí programy pro jablečné platformy. Jak jistě všichni víte, každá aplikace potřebuje svojí ikonu. A přesně o tohle se dokáže postarat zmiňovaný program, který z obrázku dokáže vytvořit vhodnou ikonku pro jakoukoliv platformu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Řadíte se mezi fanoušky Pána prstů? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by ve vaší knihovně rozhodně neměla chybět hra Middle-earth: Shadow of Mordor. V té se zhostíte role hraničáře jménem Talion, který své tělo sdílí s mocným Celebrimborem. V tomto akčním RPG s otevřeným světem se vydáte do boje se samotným Sauronem a jeho armádou orků. Výhodou navíc je, že si můžete vybrat svůj vlastní herní styl. Buďto můžete na vašeho nepřítele rovnou naběhnout a poměřit s ním své síly v boji, nebo se můžete vydat dráhou vraha, kdy se budete krčit zpovzdálí a útočit ze zálohy.

Původní cena: 19,99 € (9,99 €)