Snadná práce na dálku – Licence VPN Plus zdarma až do 30. září 2021

Z důvodu probíhající pandemie nemoci COVID-19 přešlo mnoho firem na práci z domova. Bezdrátové směrovače Synology nabízejí výkonné funkce serveru VPN, pomocí kterých mohou firmy zaměstnancům rychle umožnit práci z domova. Od 6. dubna do 30. září 20211 bude možné licence služby Synology VPN Plus pořídit bezplatně.

Synology prodlužuje bezplatné pořízení licencí služby VPN Plus

„Sledujeme, jak je mnoho firem nuceno v rychlosti implementovat řešení VPN a buduje infrastrukturu, která umožní práci zaměstnanců z domova. Za poslední dva měsíce jsme zaregistrovali pětinásobný nárůst počtu zakoupených licencí služby Synology VPN Plus,“ uvádí Hewitt Lee, ředitel skupiny pro správu produktů ve společnosti Synology. „Jelikož se situace vyvíjí zcela nepředvídatelným způsobem, chápeme, že řada firem hledá způsoby, jak udržet nepřetržitý provoz. Společnost Synology se snaží firmám pomoci obnovit provoz pomocí práce z domova a proto nabízí bezplatné licence služby Synology VPN Plus.“

Licence pro služby VPN Plus Client VPN Access a Site-to-Site VPN mohou bezplatně pořídit stávající i noví vlastníci zařízení Synology RT1900ac, RT2600ac a bezdrátových směrovačů MR2200ac. Všechny licence jsou trvalé a po 30 září 2021 nedojde k vypršení jejich platnosti, ani nebudou potřeba žádné další náklady.

Informace o službě VPN Plus

Vzdálené připojení by nemělo být obtížné, ani když jde o celou kancelář. Služba VPN Plus změní zařízení Synology Router ve výkonný server VPN s jednoduchým nastavením a správou. Podpořte na dálku pracující zaměstnance bezpečným přístupem k interním zdrojům bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.