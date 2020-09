Při výběru velikosti řemínku Solo Loop buďte obezřetní. Výměna je komplikovaná

Na letošní zářijové keynote byly představeny kromě chytrých hodinek Apple Watch Series 6 a Apple Watch SE také jedinečné náramky Solo Loop a Braided Solo Loop, což jsou pásky vyrobeny v jednodílném designu. V tomto případě je ovšem nutnost vybrat z 12 velikostí, tedy změřit obvod zápěstí. Jedná se o jedinečný design, kdy můžete hodinky sundat jednoduše sundat ze zápěstí. Jelikož ale není velikost nastavitelná, je opravdu zapotřebí ji správně určit a „nestřílet“ od boku.

Apple za tímto účelem má ve svých Apple Storech zaměstnance, kteří s tou pravou velikostí pro konkrétního uživatele poradí. Samozřejmě je možné si vytisknout šablonu a měření provést sám. Vždy ale bude lepší, pokud správné měření provede člověk, který byl na tento úkon vyškolen. V současné době ale uživatelé zřejmě těchto služeb moc nebudou moct využívat. Jelikož stále řádí pandemie koronaviru, měření zápěstí uživatelů zkrátka a dobře není na seznamu priorit.

Kontroverzní reklamace

Zákazníci si samozřejmě mohou jakožto dodávaný náramek k novým hodinkám vybrat právě Solo Loop. Velkým problémem je, když zákazníci netrefí onu zmiňovanou velikost. V tomto případě je totiž nutné vrátit i hodinky. Vzhledem ke stylu zabalení a designu krabičky jsou hodinky i pásek považovány za jeden produkt. Pokud se tedy uřivatel rozhodne jen vyměnit velikost pásku s tím, že na své Apple Watch Series 6 či SE prozatím nasadí starší pásek, má smůlu. Aby toho nebylo málo, pokud se uživatel rozhodne tímto způsobem reklamovat velikost náramku, vzhledem ke značné poptávce může na dodání zboží čekat až do listopadu. Podle některých informací ale měli někteří zahraniční zákaznící, kteří zašli osobně do Apple Storu, štěstí. Údajně se totiž párkrát povedlo narazit na chápavé zaměstnance, kteří výměnu velikosti provedli ihned. Pokud by ale při vší vstřícnosti v daném Apple Storu nebyl chtěný pásek na skladě, měl by uživatel smůlu a musel by čekat případně až do listopadu. Pokud tedy máte v plánu objednávat hodinky s náramkem Solo Loop, pomyslete na přísloví: „Dvakrát měř, jednozu řež.“

Na závěr si dovolíme malou radu. Pokud je vaše velikost někde mezi dvěma čísly, bude s nejvyšší pravděpodobností lepší sáhnout po tom menším. I v tomto případě je totiž nutné, aby byl náramek dostatečně těsný, a to kvůli správné práci zdravotních senzorů.