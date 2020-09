Mobilního Foragera se dočkáme až v roce 2021

Mobilní verze hry Forager se dočkáme až příští rok. Původně měla hra do mobilních obchodů dorazit právě dnes, 24. září. Jednočlenné vývojářské studio Hopfrog ani nedodalo společně se změnou data vydání žádnou omluvu. Odložení mobilního Foragera je velká škoda, protože hra se nádherně se svou klikací herní smyčkou hodí na dotykové displeje. To už dokázalo dřívější vydání na Switchi, kam hra po původním úspěšném startu na PC záhy dorazila. To už jsou ale dva roky v minulosti. Mobilní verze si tak musí procházet neznámými vývojovými problémy.

Ve Forager se zhostíte role nepojmenovaného hlavního hrdiny, který se na začátku ocitá sám samotinký na opušteném ostrově. Vaší jedinou činností je ze začátku sběr ovoce a dalších surovin, za které si postupně odemykáte nové schopnosti v rozlehlém plánogramu. Z prehistorického sběrače se tak rychle stanete člověkem z doby železné, poté začnete vyrábět zbraně, stavět banky a rozbíjet atomy. Z malého ostrůvku se nákupem dalších oblastí stane obrovské soustroví, na kterém se začnou objevovat noví nepřátelé, chrámy, ve kterých si můžete koupit další bonusy, a zcela nové biomy. Z původního lesního prostředí se dostanete do minimalisticky ztvárněných hor a pouští. Hra si získala příznivce jednoduchým výtvarným stylem a relaxační atmosférou. Na tu si ale na mobilních zařízeních budeme muset počkat až do příštího roku.