7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (24. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

V dnešní době se velice opomíná pitný režim, který je pro funkci lidského organismu prakticky nezbytný. Aplikace Simple WaterTracker slouží pro monitorování zmiňovaného pitného režimu. Program funguje tak, že si zde budete zapisovat jednotlivé pití a případně dostávat upozornění na to, abyste se napili.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Aplikaci Genius Sign – PDF Editor ocení především ti uživatelé, kteří častokrát pracují s různými dokumenty ve formátu PDF. Tento nástroj vám totiž umožní zmiňované dokumenty různě podepisovat, upravovat, provádět anotace a podobně. Program se zároveň pyšní funkcí Auto Repeat, díky čemuž vám umožní dodat podpis na všechny stránky souboru najednou.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název lehce napovídá, aplikace Live+: Photo Converter slouží pro převádění videí do podoby živých fotografií a naopak. Obrovskou výhodou také je, že si program poradí s převodem hned několika souborů najednou a zároveň vám umožní videa stříhat, upravovat a podobně.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Legendární simulátor kozy se opět dostává do akce. Jak jistě všichni víte, ve hře Goat Simulator MMO Simulator se zhostíte role kozy a vaším úkolem bude ničit všechno kolem. Tento titul ale přináší MMO prvky a vy si tak budete moci vybrat z pěti tříd. Buďto se vydáte cestou válečníka, tuláka, kouzelníka, lovce či mikrovlnného experta. Se svou kozou se budete průběžně vylepšovat a získávat lepší věci.

Původní cena: 179 Kč (79 Kč)

Jestliže hledáte nějakou spolehlivou aplikaci, která by vám dokázala pomoci s organizací vašich jednotlivých úkolů, plánů, projektů, nápadů a podobně, tak byste určitě neměli přehlédnout Cloud Outliner Pro. V rámci tohoto programu si totiž budete zapisovat jednotlivé záznamy v hierarchickém uspořádání, díky čemuž se ve všem hravě vyznáte.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Aplikace Countdown – Upcoming Events představuje poměrně elegantní řešení, díky kterému jen tak nezapomenete na nějakou nadcházející událost. Do programu si totiž zapíšete všechny připravované události, přidáte k nim termín a aplikace bude automaticky odpočítávat čas, který do dané události zbývá.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějakou kvalitní a graficky parádně zpracovanou hru, zbystřete. Do akce se totiž dostává titul Mindcell, ve kterém se podíváte do budoucnosti a zhostíte se role muže, na kterém by měly být prováděny hrůzné vědecké experimenty. Abyste ale dokázali utéct tomuto peklu, budete muset zjistit, jak jste se zde vlastně dostali a jaká je vaše minulost.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)