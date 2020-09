Zahraniční operátor: Do představení iPhonů 12 zbývá už jen pár dní

Kdy dorazí letošní iPhony? Tak přesně tuto otázku si pokládá v posledních týdnech snad celý technologický svět a neutnula jí ani nedávná Keynote Applu, na které se minimálně oznámení termínu představení čekalo. Britský operátor EE je však alespoň podle uniklého interního videa přesvědčen o tom, že svět dělí od příchodů iPhonů 12 posledních pár dní. A jelikož má operátor úzké vazby na samotný Apple, nelze jeho slova vnímat jen jako pouhé plácání do větru.

Informace z uniklého videa začaly kolovat po internetu dnes v noci s tím, že dle šéfa EE, Marca Alleryho, mají iPhony 12 s podporou 5G dorazit už za pár dní. “Zbývá nám už jen pár dní do příštího velkého uvedení smartphonů od Applu na trh – tedy iPhonů s podporou 5G, které budou pro 5G sítě obrovskou vzpruhou,” informuje své zaměstnance Allery. Ačkoliv nelze jeho slova ničím podložit, je důležité zmínit, že ve stejném interním videu operátora se objevuje i jeden z předních představitelů Applu – konkrétně šéf softwarových služeb Eddy Cue. Ten sice “jen” operátorovi děkuje za jeho podporu služeb Applu, které podporuje v opravdu velké míře coby první evropský operátor, avšak už to, že se ve videu týkajícího se iPhonů 12 objevil je možná určitým příslibem toho, že by přeci jen mohly dorazit v brzké době.

Snímek z interního videa. Zdroj: MacRumors

V současnosti máme k dispozici hned dva pravděpodobné termíny představení – konkrétně 30. září a 13. říjen. Zatímco první termín se krátce objevil na samotném Apple Eventu minulý týden coby no name událost zaznamenaná v kalendáři iPadu, 13. říjen je prorokován naprostou většinou leakerů, kterým jej údajně potvrdili lidé přímo z Applu. Kde je pravda se však samozřejmě v tuto chvíli říci nedá, jelikož jí zná jen sám Apple. S jistotou se však dá říci, že pokud má v plánu představení 30. září, pozvánky musí rozeslat nejpozději dnes – tedy týden před Keynote. Uvidíme, zda k tomu tedy odpoledne skutečně dojde.