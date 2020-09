Z iOS 14 už se nedá vrátit zpět na iOS 13

Přešli jste minulou středu z iOS 13 na nový iOS 14, avšak nový systém vás příliš za srdce nechytil a přemýšleli jste proto o návratu zpět na ověřenou “třináctku”? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Rozmýšleli jste se příliš dlouho. Dnes v noci totiž přestal Apple oficiálně iOS 13 pro zařízení kompatibilní s iOS 14 podepisovat, což jinými slovy znamená, že se ze “čtrnáctky” již nelze vrátit.

K ukončení podepisování a tedy částečně i podpory starších verzí iOS přistupuje Apple zpravidla deset dní až dva týdny po vydání nové verze daného systému. O to víc je překvapivé, že se na iOS 13 nedá z iOS 14 vrátit už po pouhém týdnu od vydání, což není rozhodně dlouhá doba. Na druhou stranu je zcela jasné, že má Apple zájem o to, aby jeho nový systém běžel v co možná největším množství zařízení co nejdříve. A právě to jinak než ukončením podpory starého iOS, kterým zamezí nespokojeným uživatelům ke změně “čtrnáctky” zvládnutelné není.

Pokud vám tedy iOS 14.0 z nějakého důvodu nevyhovuje, je jedinou možností sáhnout po vývojářském beta profilu a do telefonu si nainstalovat iOS 14.2. Žádná jiná verze operačního systému iOS pro vás totiž v současnosti není a pravděpodobně ještě pěkných pár dní či týdnů nebude. S ohledem na tuto skutečnost do budoucna doporučujeme s downgrady v případě nespokojenosti s iOS neotálet, jelikož se může toto váhání šeredně vymstít.