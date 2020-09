Tito emoji dorazí příští rok na iPhony v iOS 15

Neumíte si svou komunikaci představit bez emoji? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Konsorcium Unicode, které se o nasazování nových emoji do elektroniky stará, totiž ukázalo první střípky emoji chystaných pro rok 2021. Co se tedy mezi nim objeví?

Novinek, které se příští rok na (nejen) Apple produktech objeví, bude jako již tradičně obrovské množství. První náhled nicméně poodhaluje “jen” devět kousků v čele s oddychující si emoji, emoji v mracích, zhypnotizaným emoji, srdcem omotaným obvazem či srdcem v plamenech. Uživatele lidských emoji pak zcela určitě potěší nové možnosti pánských obličejů s delšími sestřihy a vousy. A jako již tradičně nebylo zapomenuto ani na “dvojemoji”, kteří spolu určitým způsobem interagují – v tomto případě si vyznávají lásku. Ti jsou – jak je v posledních letech trendem – vytvořeni tak, aby obsáhly prakticky všechny možnosti párů včetně homosexuálních či párů rozdílných barev pleti. Vybrat by si tedy z nich měl každý.

Ačkoliv oficiální vyjádření Unicode a ani Applu ohledně příchodu emoji z výše představené sady zatím k dispozici není, je jasné, že k němu dojde příští rok během podzimu. Právě v tomto termínu totiž přidává Apple do svých systémů nové emoji a je více než pravděpodobné, že tomu v příštím roce nebude jinak. Jako nejpravděpodobnější se pak jeví jejich příchod coby součást iOS 15.1 či 15.2, jelikož v první verzi nového iOS nepřichází. Ostatně, to potvrdil i letošní iOS 14, do kterého též pár emojových novinek dorazí a to právě v některém z budoucích updatů.