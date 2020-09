Nový Outlook pro Mac se maximálně přizpůsobí macOS Big Sur

Pokud jste si pro práci s e-maily oblíbili aplikaci Outlook, máme pro vás potěšující zprávu. Společnost Microsoft už od minulého podzimu usilovně pracovala na kompletním přepracování Outlooku ve verzi pro Mac. Oficiální vydání je naplánované na polovinu letošního října, a podle všeho se uživatelé mají skutečně nač těšit. Nový Outlook pro Mac se dočká zcela nového vzhledu a nabídne skvělou integraci s operačním systémem macOS Big Sur v podobě vylepšení rychlosti, nových prvků uživatelského rozhraní, nových nástrojů, vylepšeného přizpůsobení a řady dalších skvělých novinek.

Společnost Microsoft vydala tento týden oficiální tiskovou zprávu, ve které uživatelům přibližuje detaily chystaného Outlooku pro Mac. V aplikaci bude možné přepnout na nový design za pomoci přepínače v pravém horním rohu okna. Nový Outlook pro Mac se podle Microsoftu bude moci připojit k účtům za pomoci speciální synchronizační technologie, a uživatelé se kromě nových funkcí mohou těšit také na ještě vyšší spolehlivost a vylepšený výkon. Společnost Microsoft se podle svých vlastních slov snaží s novým Outlookem docílit toho, aby aplikace co nejvíce ladila s prostředím macOS Big Sur. Firma si dala na detailech opravdu záležet, a uživatelé se tak dočkají sympatických drobností v podobě zaoblených rohů tlačítek, stejně jako užitečných funkcí, jako jsou seznamy zpráv nebo podokno s konverzacemi. „Chceme, abyste se při používání Outlooku pro Mac cítili jako doma, aniž bychom museli obětovat to, co dělá Outlook Outlookem,“ píše Microsoft ve zmíněné tiskové zprávě.

Uživatelé si budou moci v nové verzi Outlooku přizpůsobit nastavení v seznamu zpráv, kalendáři i hlavním okně s e-maily. K úpravě účtů a složek bude možné pro maximální zjednodušení použít funkci Drag & Drop. Outlook nabídne možnost označit vybrané kontakty jako oblíbené, uživatelé si budou moci plně přizpůsobit nástrojovou lištu i postranní panel. V zobrazení Můj den si budou uživatelé moci zvolit, jaký kalendář chtějí zobrazit, a u kalendáře také přibyde možnost přepnout kalendář do třídenního zobrazení. Nový Outlook nabídne také podporu pro Google účty, Microsoft pracuje také na podpoře pro iCloud a IMAP. Nová verze Outlooku pro Mac bude oficiálně vydána v polovině října, a to bez ohledu na datum vydání plné verze operačního systému macOS Big Sur.