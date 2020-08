Rozbor novinek v nových OS Applu: Design, zvuky a vše ostatní v macOS Big Sur

Je to již několik dlouhých týdnů nazpět, co jsme se dočkali představení macOS 11 Big Sur společně s ostatními novými operačními systémy. Momentálně už jsou k dispozici páté vývojářské beta verze a Apple se neustále snaží dotáhnout všechny systémy k dokonalosti, aby byl připraven na jejich veřejné vydání. Již od první beta verze se na našem magazínu věnujeme novinkám, které si Apple do nových operačních systémů nachystal. Některé novinky jsou obrovském jiné zase naopak menší – většinu z nich už jsme však rozebrali. V rámci tohoto článku se společně podíváme na design macOS 11 Big Sur, zvuky a na ostatní novinky, které se do předchozích dílů nevešly.

Kompletně přepracovaný design

Ihned po prvním spuštění macOS zjistíte, že se Apple rozhodl přijít s kompletně novým designem – tohle jednoduše nelze upřít. Hned na první pohled si můžete všimnout zaoblených oken, které byly v předchozích verzích macOS „ostré“. Pokud si otevřete například Finder, tak zjistíte, že se změn dočkaly také ikony, které jsou nově modernější. Všeobecně lze poznat, že se Apple v případě macOS po designové stránce inspiroval u mobilního iPadOS a iOS. Pokud nyní máte obavy, že by mohlo dojít ke „spojení“ macOS a iPadOS, tak jsou tyto obavy zbytečné – Apple už několikrát potvrdil, že Macy a iPady jsou naprosto odlišné produkty a k jejich sloučení by tedy nemělo nikdy dojít. Pojďme se na designové změny níže podívat detailněji.

Horní lišta – menu bar

I když se to na první pohled nemusí zdát, tak Apple přepracoval horní lištu, chcete-li menu bar. Lišta je nově nepatrně vyšší a o něco průhlednější, tudíž lze tapetu obrazovky pozorovat i za ní. Navíc k tomu došlo také k pozměnění barev jednotlivých ikon v horní liště. Aby byly ikony dobře viditelné, a aby byl zachován kontrast, tak se barva ikon automaticky mění. Pokud je tapeta světlá, ikony se zobrazí černé – a naopak. Přepracovaní se dočkala také menu jednotlivých systémových ikon, například pro nastavení Wi-Fi, Bluetooth či zvuku. Co se týče systémových ikon, tak došlo k přidání jedné zbrusu nové. Po vzoru iPadOS se totiž i macOS dočkal ovládacího centra, ve kterém lze jednoduše ovládat systémová nastavení. Tato ikona se nachází v pravé části horní lišty a dokáže ušetřit spoustu času.

Redesignovaný dock a nové ikony

Jedna ze změn, kterých si všimnete prakticky ihned po spuštění operačního systému macOS 11 Big Sur, je redesignovaný dock. Ten je nově oproti tomu starému umístěn o něco výše a stejně jako horní lišta je průhlednější, takže v jeho pozadí můžete sledovat například tapetu anebo okna, která máte za ním spuštěná. Mimo jiné má dock samozřejmě jiný tvar – i zde si Apple vzal inspiraci z iPadOS, kde je styl docku velmi podobný. Nevšimnout si nelze ani nových ikon systémových aplikací. Bohužel lze nyní jasně poznat, které aplikace v docku patří mezi ty systémové, a které patří vývojářům třetí strany. Zatímco v minulých verzích byly ikony kulaté, tak nově jsou tvarovány do oblého čtverce. Většina aplikací má tedy ještě starý, kulatější vzhled, což se však v rámci aktualizací samozřejmě doupraví.

Zobrazení oken a bočních panelů

Už v úvodu jsem nakousl, že došlo ke kompletnímu redesignu oken a panelů, které se zobrazují především ve Finderu, popřípadě ale také v některých jiných aplikacích. Pokud si otevřete Finder, tak si nalevo můžete všimnout přepracovaného menu s místy v systému. V horní části Finderu se poté nachází modernější ikony, které jsou stylem opět velmi podobné těm z iPadOS. Jádro samotného Finderu však zůstalo stejné, nemusíte se tedy bát, že byste jej po aktualizaci nebyli schopni ovládat. Tyto designové změny, co se oken týče, lze samozřejmě pozorovat v prakticky všech aplikacích. Bohužel se však uživatelé v tomto případě rozdělili do dvou skupin – první skupině se nový design macOS Big Sur líbí, druhá skupina si zase naopak Apple dobírá a uvádí, že je systém dětský a neprofesionální.

Oznamovací centrum a widgety

V rámci iOS, iPadOS a i macOS byly již delší dobu k dispozici widgety, které vám jednoduše a rychle dokázaly předat nějakou informaci, kterou jste potřebovali zjistit. Zmínit lze například widget pro zobrazení počasí, anebo úrovně nabití baterie ostatních jablečných zařízení. Na všech zmíněných operačních systémech jsme se dočkali přepracování widgetů, v macOS tedy došlo ke kompletní přepracování oznamovacího centra. Nově už se vpravo nahoře nenachází ikona pro zobrazení oznamovacího centra – je nutné klepnout na hodiny, čímž jej otevřete. V horní části oznamovacího centra se poté nachází notifikace a upozornění z webových stránek či aplikací, pod upozorněními poté najdete klasické widgety. V rámci macOS si můžete, stejně jako v iOS či iPadOS 14, nastavit tři různé velikosti widgetů. Zatímco v iOS 14 si widgety můžete přesunout i na domovskou obrazovku, abyste je měli pořád na očích, tak tohle bohužel nefunguje ani v iPadOS a ani v macOS, což je svým způsobem škoda. Kdo ví – třeba tuto možnost Apple ještě do macOS 11 Big Sur přidá. Na dokončení systému má ještě několik dlouhých týdnů, během kterých se může změnit cokoliv.

Přepracované systémové zvuky

Kromě toho, že se Apple v rámci macOS 11 Big Sur rozhodl pro přepracování designu, tak samozřejmě nezapomněl ani na výchozí zvuky. I v tomto případě jsou zvuky modernější a svým způsobem „barevnější“. To znamená, že nepůsobí tak chladně, jak ve starších verzích macOS. Nutno podotknout, že během dostupných beta verzí jablečná společnost zvuky stále upravuje. Konkrétně lze změny poznat prakticky kdykoliv – při vytvoření snímku obrazovky, při přesunu souborů, anebo při vysypávání koše. I v tomto případě se samozřejmě zvuky nemusí líbit všem uživatelům, naštěstí ale existuje v předvolbách systému možnost pro jejich změnu.