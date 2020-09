Podívejte se, jak vypadají Apple Watch Series 6 uvnitř

Přestože jsou nové Apple Watch Series 6 na pultech obchodů dostupné teprve pár dní, již dnes tu máme jejich první rozebrání. O to se jako již tradičně postarali odborníci specializující se na opravy elektroniky z iFixit, díky čemuž si tak můžeme o útrobách hodinek udělat perfektní obrázek, Jaké tedy nové Series 6 oproti modelům z předešlých let jsou?

Přestože vypadají Apple Watch Series 6 prakticky jako Series 4 a 5, faktem je, že jejich vnitřní uspořádání komponentů se od těchto dvou modelů vcelku výrazně liší. První větší odlišností je relativně snadná dostupnost do jejich nitra, kterou již nekomplikuje žádná komponenta zajišťující funkčnost Force Touch, tedy tlakového ovládání displeje. Kromě toho se Applu podařilo do hodinek vměstnat celkově méně kabelů náchylných na poškození, díky čemuž jsou hodinky o poznání opravitelnější než jejich předešlé generace. Co se týče baterie, iFixit potvrdil její mírné zvětšení oproti Series 5. V případě 44mm si Series 6 polepšily o 3,5 % v případě 40mm modelu pak povyrostla jejich baterie dokonce o 8,5 %, což není vůbec špatný výsledek. Je nicméně potřeba brát v potaz to, že na výdrž hodinek to mít pravděpodobně příliš velký vliv nebude, jelikož si větší spotřebu ukrojilo pro změnu vylepšení Always-on displeje. Ten je nyní 2,5x jasnější než tomu bylo předtím, což se někde projevit musí.

Přepracovaní se dočkal i Taptic Engine, který se oproti předešlým generacím zvětšil. Miniaturní úpravy se dočkalo o tělo hodinek jako takové, které nyní disponuje mírně tenčím rámem – z 10,74 mm se zúžil na 10,4 mm. Tento rozdíl je sice prakticky nepostřehnutelný, avšak přesto je fajn, že se jej Apple rozhodl nasadit a nespoléhal se jen na těla z předešlých let. Co se pak týče propojování jednotlivých komponent, k tomu je jako již tradičně použito lepidlo. Není ho však přespříliš, díky čemuž jsou hodinky relativně dobře opravitelné.

Podtrženo, sečteno – Apple Watch Series 6 si na škále opravitelnosti od iFixit vysloužily velmi slušných 6 bodů z 10, kdy 10 je maximum. Potěší u nich zejména relativně snadný přístup do jejich útrob či celkově méně rizikových míst k poškození při opravování. Stále však obsahují celou řadu míst, jejichž poškození je jednoduché a oprava složitá.