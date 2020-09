7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (22. 9. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ocitli jste se už někdy v situaci, kdy jste při poslechu hudby museli neustále upravovat hlasitost, protože jedna skladba hrála jinak hlasitě než druhá? Pokud vás tento problém trápí pravidelně, tak byste určitě neměli přehlédnout dnešní slevu na aplikaci Audio Normalizer – Mp3 Gain.

Původní cena: 199 Kč (25 Kč)

Jestliže hledáte nějakou praktickou aplikaci, s jejíž pomocí byste dokázali upravovat vaše fotografie či kreslit vlastní malby, tak by vás mohl zaujmout program Pro Paint – Filter, Image and Photo Editor. Tento nástroj nabízí řadu propracovaných funkcí, 50 předpřipravených efektů, více než 100 štětců a řadu dalších.

Původní cena: 249 Kč (179 Kč)

Fotografie můžeme bezesporu označit za cenné vzpomínky. Z tohoto důvodu je škoda, když vám váš snímek pokazí například nevyžádaný objekt. S tím si naštěstí dokáže poradit aplikace Super Eraser Pro:Photo Inpaint, která dokáže daný objekt vyretušovat a ze snímku jej tak kompletně odstranit.

Původní cena: 249 Kč (199 Kč)

Zajímáte se o astronomii, rádi byste prohloubili své znalosti a naučili se řadu cenných informací? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, zbystřete. Velice oblíbená aplikace SkySafar 6 vám totiž ukáže řadu doposud objevených planet, hvězd a další vesmírné objekty, ke kterým vám poskytne další informace.

Původní cena: 129 Kč (99 Kč)

Aplikaci Bumpr ocení především uživatelé, kteří při práci na svém jablečném počítači využívají více internetových prohlížečů. Tento program se vás totiž při každém kliknutí na odkaz zeptá, v jakém prohlížeči se má otevřít, díky čemuž můžete ušetřit čas, který byste jinak věnovali kopírování a vkládání. Stejnou funkci plní i v případě e-mailových klientů.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Pracujete s hned několika monitory a stává se vám, že omylem vyjedete kurzorem z jednoho do druhého? V takovém případě byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Virtual Wall. Ta totiž dokáže jakoby uzamknout kurzor v určitém monitoru, díky čemuž se vám nestane, že byste z něj vyjeli ven. Vše navíc můžete ovládat přímo z horního menu baru, nebo s pomocí klávesové zkratky.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Jestliže máte v oblibě strategické simulátory, ve kterých budujete města a podobně, tak by ve vaší knihovně neměla chybět populární hra Dawn of Man. V tomto titulu se totiž ocitnete v Době kamenné, respektive tedy 10 tisíc let před naším letopočtem, a vaším úkolem bude se starat o prastaré obyvatelstvo. Budete tedy muset sbírat různé suroviny, lovit zvěř a potýkat se s nástrahami, které vám rozhodně nedají nic zdarma.