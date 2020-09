Vytopený iPhone? Je nutné postupovat rychle a obezřetně

Komerční sdělení: Z telefonu se v poslední dekádě stalo pravděpodobně nejpopulárnější zařízení, které si prakticky pořád nosíme u sebe. Díky tomu ale produkt vystavujeme různým nebezpečím. Pravděpodobně nejrozšířenějším problémem je pád telefonu, kvůli čemuž může prasknout přední či zadní sklo. Někdy se také můžeme setkat s vytopeným iPhonem. Kolem tohoto incidentu se stále šíří různé mýty a polopravdy, ale ve finále moc lidem není úplně jasné, jak v takovém případě jednat.

Voděodolnost nových iPhone

Novější jablečné telefony už naštěstí disponují voděodolností s certifikací IP67 či IP68, díky čemuž dokáží přežít nějaký čas ponořené ve vodě. Jak ale všichni víme, záruka se na poškození vodou bohužel nevztahuje a nikdo nám tak nedokáže zaručit danou bezpečnost. Telefony se navíc časem opotřebují, a tím o svou voděodolnost postupně přicházejí. Ještě horší je to v případě starších modelů (iPhone 7 jako první nabídl zmiňovanou certifikaci IP67). V případě vytopení jablečného telefonu je nutné postupovat co možná nejrychleji a s chladnou hlavou.

Pojďme si ještě něco říci o voděodolnosti a vodotěsnosti. Ačkoliv slova na první pohled působí téměř stejně, nachází se mezi nimi poměrně zásadní rozdíl. Řada uživatelů si totiž naivně myslí, že je jejich zařízení vodotěsné, a tak se nemají čeho obávat. Opak je ale bohužel pravdou. Žádný iPhone v dnešní době není vodotěsný, což by znamenalo, že zařízení se dokáže za každé situace vypořádat s vodou.

V případě jablečných telefonů je velice důležitým údajem takzvaný stupeň krytí. To jsme ostatně nakousnuli již výše. Nejnovější iPhony nabízí standard IP68, přičemž číslice 6 poukazuje na odolnost před vniknutím prachu a číslice 8 chrání zařízení proti potopení do vody za podmínek, které určí sám výrobce. U jablečných telefonů jde o ponoření do maximální hloubky dvou metrů na maximálně třicet minut.

Zdroj: Unsplash

Stále se každopádně jedná o elektroniku, která si s vodou zrovna nerozumí, a jakýkoliv zbytečný kontakt s vodou telefonu spíše uškodí. Pokud tedy budete váš iPhone bezdůvodně potápět a podobně, můžete jej nenávratně poškodit. Přesně nepochopení rozdílu mezi voděodolností a vodotěsností je poměrně častým problémem u Apple Watch, kde platí stejná pravidla.

Jak postupovat při vytopení telefonu?

Rovnou zapomeňte na pokládání zařízení do rýže, tím si bohužel moc nepomůžete. Jestliže se setkáte s vytopeným iPhonem, je nutné zařízení co možná nejrychleji vypnout a následně nezapínat a nepřipojovat k nabíječce. V tomto okamžiku začínáte neférovou hru s časem. Pokud se totiž neřadíte mezi technicky zdatné lidi, určitě byste se o opravu neměli sami pokoušet a telefon co možná nejrychleji předat do rukou specializovaného odborníka.

První kroky záchrany telefonu

Prvním krokem je bezesporu zmiňované vypnutí zařízení, čímž zamezíte vzniku zkratu. Následně je velice důležité zařízení co možná nejvíce zbavit tekutiny, v čemž vám může pomoci jakákoliv savá látka či obyčejné kapesníky. Nepokoušejte se ale vodu z iPhonu jakkoliv „vytřepat.“ Vaše snaha by mohla být kontraproduktivní a třasem byste mohli dostat vodu do prostoru, kde by normálně ani nezatekla. Jak jsme již zmínili výše, je velice důležité postupovat rychle, aby nezačaly samotné spoje na zmiňované desce korodovat.

Zdroj: Unsplash

Rovnou také zapomeňte na fén. Jedná se o další mýtus, který dokáže vašemu zařízení spíše uškodit. Teplem byste totiž mohli poškodit jednotlivé komponenty. Tím pádem iPhone nepokládejte ani na topení či ostatní zdroje tepla. Horší to může být v případě sladkého nápoje. Když si jablečný telefon polijete například colou, tak díky vysokému obsahu cukru může tekutina zaschnout rychleji než obvykle, a to na nevhodném místě. Kvůli tomu se zařízení může potýkat s korozí a oxidací.

Vyhledejte odbornou pomoc

